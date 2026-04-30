Fuertes versiones periodísticas apuntan a que Memo Ochoa podría disputar su sexto Mundial con México en 2026, aunque aún no hay confirmación oficial de Javier Aguirre ni de la Federación.

Reportes como el de Fabrizio Romano señalan que el arquero estaría considerado dentro de los 26 seleccionados, ya sea como titular o tercer portero.

Ochoa, de 40 años de edad y actualmente en el futbol de Chipre, tendría como último objetivo profesional estar en el Mundial 2026 antes de retirarse, pero por ahora todo permanece en el terreno de la especulación.

Memo Ochoa y su sexto Mundial en puerta

Memo Ochoa llegará al Mundial 2026, como titular o como tercer portero, es lo de menos para el arquero surgido en el América, quien sueña con dejar su nombre marcado en la historia de la Selección Mexicana.

Ochoa, quien juega en el futbol de Chipre, no apareció en la primera convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, pero es seguro que será parte de los 26 seleccionados mexicanos que integrarán el plantel del Tri.

Revelan que Memo Ochoa se retirará tras el Mundial 2026 (David Leah)

Memo Ochoa se retirará después del Mundial 2026

Es un hecho que Memo Ochoa tiene como último objetivo profesional jugar el Mundial 2026, o al menos, ser parte del equipo de Javier Aguirre.

En ese sentido, se reporta que Memo Ochoa -de 40 años de edad-, se retirará del futbol una vez que la Selección Mexicana termine su participación en el Mundial 2026.

Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional.

Los 5 mundiales de Memo Ochoa con México

Con el Mundial 2026 como su siguiente parada, es tiempo de recordar cuáles han sido las 5 Copas del Mundo a los que ha asistido Memo Ochoa.

Alemania 2006

Convocado a los 21 años como tercer portero. No jugó ningún minuto.

Sudáfrica 2010

Asistió como suplente. El técnico Javier Aguirre optó por Óscar “Conejo” Pérez para la titularidad en el torneo.

Brasil 2014

Su debut en canchas mundialistas. Disputó 4 partidos y destacó por su actuación contra Brasil, donde mantuvo su portería en cero con atajadas clave.

Rusia 2018

Titular indiscutible en 4 partidos. Fue uno de los arqueros con más atajadas del torneo, destacando ante Alemania.

Qatar 2022