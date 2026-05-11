Guillermo Ochoa sorprendió al anunciar en redes sociales que ya se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, anticipando su convocatoria para disputar su sexto Mundial en 2026.

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto" Memo Ochoa

El portero de 40 años de edad compartió que vestir la camiseta del Tri nunca ha sido rutinario y que vive esta última concentración con la misma ilusión de su debut.

Aunque la Federación Mexicana de Futbol aún no lo confirma oficialmente, Ochoa será uno de los tres arqueros junto a Tala Rangel y Carlos Acevedo en el equipo de Javier Aguirre.

Publicación Memo Ochoa en Instagram (@yosoy8a)

¿Qué dijo Memo Ochoa sobre su llegada a la Selección Mexicana?

A través de su cuenta de Instagram, Memo Ochoa compartió lo que siente al iniciar su sexta concentración rumbo a un Mundial, en este caso son el objetivo del torneo que inicia el 11 de junio próximo.

Ochoa destacó que ponerse la camiseta de la Selección Mexicana nunca ha sido rutinario para él, así que de cara a su última concentración veo todo distinto.

“Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo" Memo Ochoa

Sin perder la ilusión de estar en la Selección Mexicana

Memo Ochoa llega con más años a cuestas, pero con la misma ilusión de su primer Mundial con México.

Ochoa acude al llamado de la Selección como si fuera la primera vez

Aunque la Federación Mexicana de Futbol no ha hecho el anuncio oficial del llamado de Ochoa para jugar su sexto Mundial, todos saben que está adentro de la convocatoria.

Memo Ochoa también lo sabe, y aunque ha recorrido el mundo como portero, en una historia pintada de hazañas y gloria, cada vez que México lo llama, dice que “algo dentro de mí vuelve a empezar”.

“He vivido noches imposibles, estadios eternos, himnos que todavía me estremecen y momentos que me cambiaron la vida para siempre” Memo Ochoa

Memo Ochoa buscaría un récord increíble en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Memo Ochoa será uno de los tres porteros de México en el Mundial 2026

Memo Ochoa será uno de los tres porteros de México en el Mundial 2026, al lado de Tala Rangel y Carlos Acevedo, y nadie puede descartar que vaya a ser el titular en la selección de Javier Aguirre.