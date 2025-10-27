Memo Ochoa sigue levantando la mano para subirse a la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y ahora fue clave con una atajada que fue crucial en el triunfo del AEL Limassol en Chipre.

Después de haber sufrido varias goleadas en su llegada a la Liga de Chipre, este domingo 26 de octubre el portero mexicano tuvo una destacada actuación para así conseguir su segunda victoria con el AEL Limassol.

El triunfo es importante para las aspiraciones del equipo ya que enfrentaron a Krasava uno de los rivales directos con los que está peleando por no descender, por lo que el resultado era clave para abandonar los últimos puestos.

¡Ganó y hasta hizo un atajadón! Resumen del triunfo de Memo Ochoa con el AEL Limassol en Chipre

Se jugó la octava jornada de la Primera División de Chipre y Memo Ochoa fue titular en el AEL Limassol FC vs Krasava Ypsonas, partido importantes para tratar de salir de los puestos de descenso y en el cual el mexicano brilló.

Por primera vez desde que llegó a Chipre, Memo Ochoa mantuvo su arco en cero y además su equipo sacó el triunfo de 1-0, la segunda victoria del AEL Limassol con el portero mexicano en la cancha.

La defensa del AEL Limassol tuvo una jornada tranquila ante Krasava, neutralizando las pocas acciones que su rival generaba, fue hasta el minuto 83 del partido cuando el arco de Ochoa se sacudió.

En una jugada a balón parado el guardameta tricolor tuvo un gran reacción y detuvo el remate y el contraremate, manteniendo así el cero en su portería y minutos después Léo Natel anotó el único tanto del encuentro con el que sumaron 3 puntos importantes.

¡ATAJADÓN DE OCHOA!🧤



Los números de Memo Ochoa con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre

Memo Ochoa vivió una jornada tranquila desde su llegada al AEL Limassol de la Primera División de Chipre, el mexicano obtuvo su primer arco en cero dando así una muestra de la mejoría en la labor defensiva del equipo.

Ese fue apenas el quinto partido de Memo Ochoa con el AEL Limassol, de los cuales ha sumado: 3 derrotas y 2 victorias, en total ha recibido doce goles y solo ante Krasava dejó su portería en cero. Con este resultado, el equipo del mexicano alcanza los 10 puntos y escala hasta el octavo puesto de la tabla general.