Alain Orsoni, líder histórico del nacionalismo corso y expresidente del club AC Ajaccio, fue asesinado el 12 de enero de 2026 mientras asistía al funeral de su madre en el cementerio de Vero, Córcega, frente a familiares y amigos.

El homicidio es investigado por las autoridades de Francia como un posible crimen organizado, de acuerdo con la Fiscalía de Ajaccio y la Fiscalía Nacional contra la Delincuencia Organizada.

Alain Orsoni, quien llevó a Guillermo Ochoa a Europa, es asesinado (Pascal POCHARD-CASABIANCA / AFP / AFP)

¿Cómo ocurrió el asesinato de Alain Orsoni?

Alain Orsoni, de 71 años, se encontraba saliendo del cementerio cuando un atacante le disparó a larga distancia, provocándole la muerte de manera inmediata.El fiscal Nicolas Septe confirmó que se trató de un solo disparo, mientras que el agresor logró huir del lugar.

Tras el ataque, la jurisdicción interregional especializada de Marsella asumió la investigación del caso, el cual fue clasificado bajo el protocolo de delincuencia organizada.

¿Quién era Alain Orsoni?

Alain Orsoni fue una de las figuras más influyentes del movimiento independentista de Córcega y expresidente del AC Ajaccio, club con el que tuvo un papel clave en el fútbol europeo.

En 2011, Orsoni fue el responsable de llevar a Guillermo “Memo” Ochoa al fútbol europeo, tras el escándalo del clembuterol en el Mundial y la caída de un posible fichaje del portero mexicano con el PSG.Ochoa jugó tres temporadas en el Ajaccio, lo que le abrió la puerta para continuar su carrera en clubes como Málaga, Standard de Lieja, entre otros.

Exilio y antecedentes en el movimiento nacionalista

Orsoni vivía fuera de Córcega desde 1996, tras los enfrentamientos internos dentro del movimiento nacionalista. Durante su exilio residió en países como Estados Unidos, Nicaragua y España.

El conflicto dentro del nacionalismo corso marcó profundamente a su familia, ya que su hermano Guy Orsoni murió en 1983 en el contexto de la llamada “guerra de Córcega”.

Memo Ochoa reacciona al asesinato de Alain Orsoni

Tras confirmarse la muerte de Orsoni, Guillermo Ochoa publicó un mensaje en francés lamentando el asesinato del exdirigente y agradeciendo el apoyo que recibió al inicio de su carrera en Europa:

“Esta noticia me ha conmocionado profundamente. Hoy me despido de Alain Orsoni, y sobre todo, de un hombre que significó mucho para mí. Alain fue mucho más que un presidente… Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón”. Memo Ochoa