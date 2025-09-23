Guillermo Ochoa tuvo este lunes 22 de septiembre su debut en el futbol de Chipre y para su mala fortuna, su equipo fue goleado 5-0, lo que en automático generó una ola de críticas contra el portero y la posibilidad que tiene de ser convocado por el Vasco Aguirre para el Mundial 2026, toda vez que ha regresado a la actividad luego de haberse quedado sin equipo hace unos meses.

Uno de los espacios donde más atacaron a Guillermo Ochoa fue en el programa Generación F de la cadena ESPN. Ahí, aseguraron incluso que el Vasco Aguirre llevará a Memo al Mundial 2026 por razones que poco tienen que ver con lo futbolístico y más por cuestiones tanto comerciales como de vestidor.

El que se encargó de asegurar esto fue el periodista Sergio Dipp, quien incluso aseguró que Memo Ochoa se auto humilla y se quita prestigio a si mismo por lo que asegura se trata de una obsesión por acudir a una sexta Copa del Mundo en su trayectoria como futbolista profesional.

La razón por la que el Vasco Aguirre llevaría a Memo Ochoa al Mundial

Dentro de lo expuesto por Sergio Dipp está el hecho de que el Vasco Aguirre no dudará en llevar a Memo Ochoa al Mundial para que sea su oreja en el vestidor de la Selección Mexicana, lo que le permitiría saber el ambiente dentro del mismo, que dicen los jugadores del trabajo realizado y del propio entrenador.

“Nivel para estar en Selección no tiene, pero el Vasco (Aguirre) no lo lleva para que juegue, lo lleva por su experiencia, lo lleva en su trayectoria y para ser su oreja en el vestidor. ‘Memo, ven. Te voy a llevar, hijo. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo anda la cosa? ¿Quién habla, quién grilla, quién hace, quién no hace, quién no dice?”, dijo Sergio Dipp sobre la posible convocatoria del Vasco Aguirre a Guillermo Ochoa para el Mundial.

Vale recordar que semanas atrás, Javier Aguirre dejó claro que, si Guillermo Ochoa quería ir a la Copa del Mundo, necesitaba forzosamente tener equipo porque él no iba a regalar un llamado. Ahora, con la vuelta a la actividad del guardameta, se le abre de nueva cuenta la posibilidad de pelear por un puesto.

El Tuca Ferretti reventó a Memo Ochoa

Otro que reventó a Memo Ochoa por su debut en el futbol de Chipre fue el Tuca Ferretti. El ex director técnico no dudó en asegurar que lo del arquero es de pena ajena y no son formas de que vaya a un sexto Mundial.

“La verdad da pena ajena. Es un paisano y cuando vienen los números se ve quien es el portero más goleado en la historia del futbol mundial, es Ochoa. ¿Así como queremos tener el orgullo de decir que tenemos a un portero que va a disputar el sexto Mundial nada más por disputar, por estar ahí?”, comentó el Tuca Ferretti sobre Memo Ochoa.

De tal forma, Ochoa tendrá de aquí a la Copa del Mundo los reflectores encima en cada una de sus actuaciones. Su nivel será observado de cerca para someter a juicio si es merecedor o no de un llamado al Mundial 2026.