La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 sigue su marcha, y el sorteo para definir el armado de los grupos está por realizarse; te decimos la fecha, horario y dónde ver el evento.

Con la mayoría de las selecciones ya clasificadas para el Mundial 2026, el sorteo para definir los grupos del torneo será el siguiente paso, cita para la que está casi todo listo.

Sorteo Mundial 2026: Fecha del evento para conocer a los rivales de México

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el vierne 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington, D.C, en Estados Unidos, una de las tres sedes del torneo, junto a México y Canadá.

Sorteo Mundial 2026: Horario del evento para conocer a los rivales de México

El viernes 5 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, se podrá ver el sorteo del Mundial 2026.

Sorteo Mundial 2026: ¿Dónde ver el evento para conocer a los rivales de México?

Las señales de los canales 2 y 5, además de TUDN y ViX, transmitirán el sorteo del Mundial 2026, el viernes 5 de diciembre.

Evento: Sorteo del Mundial 2026

Fecha: Viernes 5 de diciembre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canales 2, 5, TUDN y ViX

Sorteo Mundial 2026: Formato del evento para definir a los grupos del torneo

Cabe recordar que en el sorteo del Mundial 2026 habrá seis selecciones desconocidas, ya que los cuatro ganadores de la repesca de la UEFA y los dos ganadores de la repesca interconfederaciones se conocerán en marzo de 2026.

Los 42 países restantes, con seis plazas reservadas, se dividirán en cuatro bombos de 12. Cada grupo del torneo estará conformado por una selección de cada bombo.

Aunque el sorteo es aleatorio, ningún par de selecciones de la misma confederación puede enfrentarse entre sí, excepto en la UEFA, donde hay más selecciones que grupos.

Las tres naciones anfitrionas ya han sido ubicadas en grupos. México está en el Grupo A, Canadá en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D.

Bombos de la Fase de Grupos del Mundial 2026

Las tres naciones anfitrionas, entre ellas México, han sido ubicadas en el Bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, y los otros nueve países del Bombo 1 serán las selecciones clasificadas con la mejor ubicación general en el ranking FIFA.

Los bombos restantes se basarán en el ranking FIFA: el Bombo 2 incluirá a las selecciones mejor clasificadas fuera del Bombo 1 y el Bombo 4 a las oncenas con la clasificación más baja.