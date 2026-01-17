A meses de que se dé la lista para el Mundial 2026, Memo Ochoa sigue demostrando que puede ser una pieza importante para la Selección Mexicana.

En el partido Akritas Chlorakas vs AEL Limassol, Memo Ochoa volvió a dejar su arco en cero y fue vital para que su equipo se llevara la victoria.

El veterano portero quiere seguir haciendo historia y conseguir su sexto mundial, logro que podría compartir con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Memo Ochoa sigue sumando puntos para ir al Mundial 2026

Este sábado 17 de enero, Memo Ochoa fue titular con AEL Limassol para enfrentar al Akritas Chlorakas en la jornada 18 del futbol de Chipre.

El partido terminó con una victoria contundente para el equipo de Memo Ochoa por un marcador de 0-2. El mexicano se fue sin recibir goles en su portería.

Ochoa ha dejado buenas sensaciones en sus últimos partidos y esto podría ser crucial para sus aspiraciones de ir al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Javier Aguirre ha sido claro y aún no tiene definido a un portero titular para la Copa del Mundo, por lo que Ochoa tiene posibilidades de ser uno de los elegidos.

Akritas Chlorakas vs AEL Limassol (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Memo Ochoa?

Memo Ochoa ya tiene definido su próximo encuentro y será en la Copa de Chipre ante el Aris Limassol.

Con el objetivo de seguir avanzando en el torneo, es muy probable que Memo Ochoa vuelva a aparecer en el once inicial.