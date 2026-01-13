Guillermo Ochoa rompe el silencio y, a través de sus redes sociales, se pronuncia ante la muerte y asesinato de Alain Orsoni, quien fuera el responsable de abrirle las puertas al fútbol europeo.

“Esta noticia me ha conmocionado profundamente. Hoy me despido de Alain Orsoni, y sobre todo, de un hombre que significó mucho para mí. Alain fue mucho más que un presidente. Era un apoyo, una presencia, alguien que creía en el humano antes que en el jugador. Durante mi visita a Ajaccio, me dio confianza, respeto y lealtad. Nunca olvidaré esto. Con el tiempo se hizo amigo. Un hombre real, apasionado, comprometido, que llevó su club y sus convicciones con fuerza y coraje” Guillermo Ochoa

¿Qué dijo Memo Ochoa de la muerte de Alain Orsoni?

Memo Ochoa lamentó la muerte de Alain Orsoni horas después de que se confirmara el asesinato; cabe recordar que él fue quien en 2011 fichó al portero mexicano para el AC Ajaccio ayudándolo a darse a conocer en el fútbol europeo:

“Mis condolencias están con su familia, sus seres queridos y todos aquellos que lo apreciaron. Su ausencia dejará un gran vacío. Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón.” Guillermo Ochoa

El fichaje de Guillermo Ochoa en el AC Ajaccio se dio tras el escándalo del clembuterol en el Mundial y la caída de su posible fichaje al PSG.

Sin embargo, gracias a Alain Orsoni quien en ese momento era el presidente del club de fútbol, Ochoa pudo debutar con otros equipos europeos como el Málaga, Standard de Lieja, y otros más.

Memo Ochoa expresa condolencias por la muerte de Alain Orsoni (Especial)

El pronunciamiento de Memo Ochoa sobre Alain Orsoni llega después de que se diera a conocer su asesinato el pasado 12 de enero del 2026, a los 71 años de edad en Vero, a unos 30 kilómetros de Ajaccio, en Córcega.

Orsoni murió por un único disparo mientras asistía al funeral de su madre, desplomándose frente a unos 50 familiares y amigos.