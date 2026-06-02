A pocos días del debut de México en el Mundial 2026, en el que Álvaro Fidalgo podría debutar con el Tri en ese tipo de torneo, el ex jugador Marc Crosas compartió un mensaje de apoyo para su compatriota.

Marc Crosas español de nacimiento, pero naturalizado como mexicano, valoró la aparición de su paisano Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

En su mensaje en redes sociales, Crosas aparece con Fidalgo sosteniendo ambos la bandera de México, en una señal de unidad de cara al Mundial 2026.

Marc Crosas valora la elección de ser mexicano junto a Álvaro Fidalgo

Marc Crosas, comentarista de la cadena Televisa, valoró el privilegio de elegir ser mexicano por ciudadanía, misma decisión que llevó a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana.

Aseguró que la bandera de México no pertenece a quienes nacieron en el país, ni a quienes llegaron después, si no a los que la respetan y defienden, tal como está por hacerlo Álvaro Fidalgo con el Tricolor.

"Álvaro lo hará dentro de una cancha y muchos otros intentamos hacerlo desde nuestras trincheras: en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en cada acción que busca sumar en lugar de restar" Marc Crosas, comentarista deportivo

Ávaro Fidalgo fue convocado por la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

“A muchos les tocó nacer mexicanos. Algunos tuvimos la fortuna de enamorarnos de México y elegir hacerlo nuestro” Marc Crosas, cometarista deportivo

Marc Crosas llama a unirse de cara al Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Marc Crosas destacó que México es un país extraordinario que enfrenta retos enormes.

Explicó que ahora se necesitan menos razones para dividirse y más motivos para encontrarse como país.

México debutará en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio ante Sudáfrica.