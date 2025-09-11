Después de varios días de incertidumbre y a unas horas de que termine el mercado de fichajes, Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo y va por su sexto mundial.

El portero de la Selección Mexicana, Memo Ochoa, acaba de ser anunciado por el AEL Limassol FC de la liga de Chipre, por lo que el mexicano enfrentará un nuevo reto, ahora en una exótica liga de Europa.

Memo Ochoa podrá unirse a las filas del AEL Limassol FC en cuanto pase los exámenes médicos, así informó el equipo de Chipre en sus redes sociales.

“La Asociación Atlética Limassol se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual será activado con la condición de que el jugador pase con éxito los exámenes médicos necesarios”, se lee en el comunicado del AEL Limassol FC.

Memo Ochoa ya tiene nuevo equipo y va por su sexto Mundial; jugará en exótica Liga de Europa

El AEL Limassol FC, uno de los clubes más importantes de la liga de Chipre, vio en Memo Ochoa las grandes cualidades que tiene en la portería, por lo que espera que cuando se una a la plantilla pueda aportar mucho al club.

“Se espera que la experiencia, la personalidad y las habilidades de liderazgo de Ochoa mejoren enormemente la lista de nuestro equipo, proporcionando calidad y certeza bajo las barras, pero también inspiración a nuestros futbolistas más jóvenes”, detalló el equipo de Chipre en su comunicado sobre Memo Ochoa.

El fichaje de Memo Ochoa representa un nuevo reto para el portero de la Selección Mexicana y un paso importante en su carrera como futbolista debido a que buscará seguir demostrando que está en su mejor nivel pese a tener 40 años de edad.

¿A qué tipo de equipo se va Memo Ochoa?

Memo Ochoa se convirtió en nuevo fichaje del AEL Limassol FC, uno de los equipos más tradicionales de Chipre, pues fue fundado en 1930.

El AEL Limassol FC ha conquistado a lo largo de su historia 6 títulos de liga y 7 copas nacionales. Su estadio es el Alphamega con capacidad para más de 11 mil aficionados y ahora Memo Ochoa defenderá al equipo de la Cyta Championship.