Francia vs Irak se enfrentan en actividad del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 22 de junio a las 15 horas.
- Partido: Francia vs Irak
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Filadelfia
- Transmisión: ViX
Francia vs Irak: Día del partido del Grupo I del Mundial 2026
El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Francia vs Irak del Mundial 2026, con Kyian Mbappé a la cabeza de la selección gala.
Francia vs Irak: Hora para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Francia vs Irak iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México en el Mundial 2026.
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Francia vs Irak: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026
Francia vs Irak podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.
- Partido: Francia vs Irak
- Fase: Fase de grupos
- Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
- Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Filadelfia
- Transmisión: ViX
¿Cómo quedaron Francia e Irak en la Jornada 1 del Mundial 2026?
Francia e Irak comparten el Grupo I del Mundial 2026 con Senegal y Noruega, con los galos como favoritos para quedar en primer lugar.
Francia venció a Senegal en la Jornada 1, mientras que Irak cayó ante Noruega como parte del Grupo I.