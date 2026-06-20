Francia vs Irak se enfrentan en actividad del Grupo I en el Mundial 2026. Transmite ViX el lunes 22 de junio a las 15 horas.

  • Partido: Francia vs Irak
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Filadelfia
  • Transmisión: ViX

Francia vs Irak: Día del partido del Grupo I del Mundial 2026

El lunes 22 de junio de 2026 será el partido Francia vs Irak del Mundial 2026, con Kyian Mbappé a la cabeza de la selección gala.

Francia vs Irak: Hora para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Francia vs Irak iniciará a las 15 horas, tiempo del centro de México en el Mundial 2026.

Francia vs Irak: Canal para ver el partido del Grupo I del Mundial 2026

Francia vs Irak podrá verse a través de la plataforma ViX con el Pase Mundial.

  • Partido: Francia vs Irak
  • Fase: Fase de grupos
  • Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
  • Horario: 15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Filadelfia
  • Transmisión: ViX
Jugadores de la Selección de Francia estallan por los privilegios de Mbappé
Kylian Mbappé con la selección de Francia (Christophe Ena / AP)

¿Cómo quedaron Francia e Irak en la Jornada 1 del Mundial 2026?

Francia e Irak comparten el Grupo I del Mundial 2026 con Senegal y Noruega, con los galos como favoritos para quedar en primer lugar.

Francia venció a Senegal en la Jornada 1, mientras que Irak cayó ante Noruega como parte del Grupo I.