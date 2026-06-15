El nombre de Marc Cucurella se viralizó en las redes sociales luego de que el futbolista español se convirtió en el nuevo jugador del Real Madrid.

El defensor español llega procedente del Chelsea tras una transacción valorada en aproximadamente 55 millones de euros más incentivos, convirtiéndose en el primer refuerzo bajo el nuevo mandato de José Mourinho.

¿Quién es Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella Saseta es un futbolista español que se desempeña principalmente como lateral izquierdo, aunque también puede actuar como interior o carrilero.

Marc Cucurella (Peter Dejong / AP)

Nació el 22 de julio de 1998 en Alella, Barcelona, se ha consolidado como uno de los defensores más competitivos de Europa por su intensidad y capacidad ofensiva.

Formado en la cantera del FC Barcelona (La Masia), destaca por su gran despliegue físico y a partir de la temporada 2026-27 será jugador del Real Madrid.

¿Cuántos años tiene Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella es pareja de la influencer, diseñadora de moda y bailarina de ballet Claudia Rodríguez.

Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid (@cucurella3 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez son padres de tres hijos: Mateo, Río y Bella.

¿Qué estudió Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella completó su formación escolar obligatoria combinándola con su desarrollo temprano en la academia juvenil del RCD Espanyol y La Masía del FC Barcelona.

Posteriormente, enfocó su carrera profesional en el fútbol de élite en las ligas española y británica, sin cursar estudios universitarios superiores.

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¿En qué ha trabajado Marc Cucurella, futbolista español fichado por Real Madrid?

Marc Cucurella se inició en el fútbol sala y pasó seis años en la cantera del RCD Espanyol antes de ingresar en La Masía del FC Barcelona en 2012.

Tras debutar con el primer equipo del Barcelona en la Copa del Rey, destacó en sus cesiones y pasos por la S. D. Eibar y el Getafe C. F., donde su rendimiento bajo las órdenes de José Bordalás le abrió las puertas de Europa.

En 2021 fichó por el Brighton, donde fue nombrado mejor jugador del equipo en su única temporada.

En 2022, Chelsea pagó 65 millones de euros por los servicios de Marc Cucurella.

En el club londinense disputó 163 partidos y ganó títulos internacionales como la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.

Marc Cucurella se ha convertido en un jugador fijo en la selección española con la que ha logrado hitos significativos:

Campeón de la Eurocopa 2024: Fue titular indiscutible y dio la asistencia del gol definitivo en la final contra Inglaterra.

Medallista Olímpico: Ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Hasta junio de 2026, suma 24 partidos internacionales y se encuentra concentrado para disputar el Mundial 2026.

El 4 de septiembre de 2025 marcó su primer gol como internacional en un encuentro de la clasificación para el Mundial 2026 ante Bulgaria.

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Real Madrid ficha al futbolista español Marc Cucurella

El 15 de junio de 2026, se anunció oficialmente el fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid, convirtiéndose en la primera incorporación de la segunda etapa de José Mourinho en el banquillo blanco.

Real Madrid acordó con el Chelsea un traspaso cifrado en unos 55 millones de euros fijos más 5 millones en variables, vinculando al jugador con un contrato por seis temporadas, hasta junio de 2032.

La llegada de Marc Cucurella responde a la necesidad del Real Madrid de reforzar la banda izquierda, una posición que buscaba mayor profundidad tras dos años sin ganar trofeos importantes.

Su llegada al Real Madrid ha generado gran expectación, no solo por su nivel deportivo, sino también por su pasado en la cantera del Barcelona, lo que lo sitúa en la lista de jugadores que han vestido las camisetas de ambos rivales históricos.