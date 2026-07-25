Alejandro Grimaldo sorprendió en la alfombra roja de La Velada del Año 6 al declarar que le gustaría subirse al ring para enfrentar a su compañero de selección, Marc Cucurella.

El lateral del Atlético de Madrid llegó como invitado al evento de Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja de Sevilla y no dudó en elegir al defensor del Real Madrid como su hipotético rival.

La propuesta fue respaldada por Pedro Porro, quien también señaló a Marc Cucurella como su elección para un combate.

Esto dijo Grimaldo sobre una posible pelea con Cucurella en La Velada del Año

Alejandro Grimaldo no dudó en su respuesta, al ser cuestionado sobre un hipotético combate de boxeo entre futbolistas en La Velada del Año.

Grimaldo eligió en automático a Marc Cucurella, y minutos más tarde, el también defensor español Pedro Porro se unió a la alfombra roja y respaldó la idea, asegurando que él también elegiría a Cucurella como rival.

La “rivalidad” de Grimaldo y Cucurella que los enfrentaría La Velada del Año

Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella, ambos laterales de la selección de España, tiene una excelente relación de amistad fuera de las canchas.

Sin embargo, la rivalidad deportiva promete crecer considerablemente a partir de la próxima temporada, ya que Grimaldo acaba de fichar por el Atlético de Madrid mientras que Cucurella es nuevo defensor del Real Madrid.

Después de lanzar el reto directo a Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo advirtió que el mediocampista Gavi sería el seleccionado de España que daría el mejor espectáculo en un ring de boxeo.