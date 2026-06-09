El Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros, poco más de 3 mil 20 millones de pesos mexicanos, por Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

Pese a la gran oferta del Real Madrid, el Atlético de Madrid rechazó la oferta, así lo comunicó el club blanco en sus redes sociales.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”. Comunicado del Real Madrid.

Julián Álvarez tiene contrato hasta el año 2030

La cláusula de rescisión de Julián Álvarez asciende a los 500 millones de euros, una cifra complicada para el Real Madrid, por lo que no podrá contar con los servicios del jugador merengue.

Además, Julián Álvarez se encuentra ligado al Atlético de Madrid hasta el año 2030, por lo que el club que quiera ficharlo deberá pagar esa cantidad al equipo colchonero.

Ni 150 millones bastaron: Atlético rechaza oferta del Real Madrid por Julián Álvarez. (quinto partido)

Cabe mencionar que el comunicado del Real Madrid sale justo una semana después de que el presidente merengue, Florentino Pérez, dijera que presentaría “la mayor oferta jamás realizada por un jugador”.

¿Qué jugadores planea fichar el Real Madrid?

Florentino Pérez, ganador de la elección, había dicho que en caso de continuar como presidente del Real Madrid buscaría contratar a varios futbolistas para la temporada 2026-2027.

El Real Madrid buscaría fichar al entrenador José Mourinho y a los futbolistas Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.