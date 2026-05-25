Luis de la Fuente anunció este 25 de mayo de 2026, la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a España en el Mundial de 2026, en la que no aparecen jugadores del Real Madrid por primera vez en la historia.

Convocatoria de España para el Mundial 2026:

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García

Defensas: Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Èric García, Marc Pubill, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo

Mediocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Álex Baena.

Delanteros: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Yeremy Pino y Víctor Muñoz.

Convocatoria España para el Mundial 2026

El FC Barcelona será la base de España en el Mundial 2026

Con ocho jugadores, el FC Barcelona será la base de España en el Mundial 2026, el mismo número de representantes que en Catar 2022 y se queda a uno del récord, los nueve que entraron en la lista de Javier Clemente en el lejano Mundial 1994.

Destaca el regreso de Gavi, quien vuelve tras su larga lesión, mientras que Fermín López se quedó fuera tras ser operado recientemente.

Estos son los jugadores del FC Barcelona que jugarán con España el Mundial 2026:}

Joan Garcia Pau Cubarsí Eric Garcia Pedri Gavi Dani Olmo Lamine Yamal Ferran Torres

Convocatoria España para el Mundial 2026

¿Qué viene para España rumbo al Mundial 2026?

Con un grupo de 9 jugadores sparring, como Marc Bernal y Javi Guerra, España trabajará hasta el 4 de junio, día en que tendrá su siguiente partido de preparación.

España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio contra la selección de Cabo Verde en Atlanta, Georgia.

Partidos de preparación de España previo al Mundial 2026:

4 de junio: España vs Irak (en Riazor, A Coruña)

8 de junio: España vs Perú (en Puebla, México)