Tigres vs Puebla lucía en el papel como sencillo para las felinas, escuadra que no falló en el pronóstico y aplastó 8-0 a las Camoteras en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs Puebla fue un partido de un solo lado a favor de las felinas del norte, que desde la primera jornada se apoderó de la cima de la Liga Femenil BBVA.

Diana Ordoñez anotó tres de los ocho goles en la victoria de Tigres sobre Puebla, que nada pudo hacer ante las felinas.

Marcador: Tigres 8-0 Puebla

Tigres vs Puebla: así fue la goleada en la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA

En el partido Tigres vs Puebla de la Jornada 1 de la Liga Femenil BBVA solo hubo un equipo en la cancha del Estadio Universitario.

Tigres redondeó la primera goleada de la Liga Femenil BBVA en el primer tiempo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Tigres vs Puebla:

Minuto 1: Gol de Maricarmen Reyes a favor de Tigres

Minuto 13: Gol de Mía Villalpando para el 2-0 de Tigres

Minuto 19: Segundo gol de Maricarmen Reyes, el 3-0.

Minuto 36: Diana Ordoñez marca el 4-0.

Minuto 45: Diana Ordoñez vuelve a anotar, el 5-0 para las regias.

Minuto 45+ 8: Hat-trick de Diana Ordoñez poniendo el 6-0

Minuto 72: Greta Espinoza clava el Tigres 7-0 Puebla

Minuto 82: Diana Ordoñez hizo su cuarto gol.

Diana Ordoñez fue la figura de Tigres en el inicio del torneo femenil (Jorge Martinez / MEXSPORT)



