España llegó a México este jueves 24 para alistar el partido ante Uruguay que jugará en el Estadio Guadalajara, con el liderato del Grupo H del Mundial 2026 en disputa.

Una lluvia constante recibió a la selección de España en Guadalajara, sede de uno de los partidos más atractivos en la fase de grupos del Mundial 2026, ante la selección uruguaya.

Decenas de aficionados de España recibieron a la selección europea tanto en el aeropuerto como en su hotel de concentración, en busca de una foto y un autógrafo de sus ídolos.

Con música del mariachi de fondo, la afición regaló obsequios tradicionales a los jugadores de España, siendo los más aclamados Pedri y Lamine Yamal.

“¡Ya estamos contigo, Guadalajara! Al ritmo de la música y con un sombrero de charro” Selección de España

¿Cuándo juegan España vs Uruguay en México?

España y Uruguay definirán al líder de su grupo en el Mundial 2026, este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.

En punto de las 18 horas está programado el partido que tiene a España como ligero favorito para derrotar a la selección de Uruguay.

¿Cómo va el Grupo H que integran España y Uruguay en el Mundial 2026?

Tras golear 4-0 a Arabia Saudita, España lidera el Grupo H con 4 puntos y busca asegurar el liderato del sector de cara a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Sin embargo, Uruguay, con dos puntos, saldrá en busca del triunfo para asegurar la cima y su lugar en la siguiente fase del Mundial 2026.

En el otro partido del grupo, Cabo Verde, con 2 puntos, busca meterse en la siguiente ronda venciendo a Arabia Saudita.