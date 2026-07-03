Lionel Messi alcanzó los 20 goles en la historia de los Mundiales al abrir el marcador para Argentina ante Cabo Verde, este viernes 3 de julio en el Mundial 2026.

Argentina tardó 29 minutos en aclarar su panorama ante Cabo Verde, y lo hizo con Lionel Messi como el autor de un golazo que abrió el marcador en Miami.

Así fue el gol 20 de Messi en la historia de los Mundiales

Un pase a profundidad encontró a Lionel Messi en el área, donde el argentino bajó como un mago el balón y ante la salida de Vozinha anotó el 1-0 para la Albiceleste. Su tanto 20 en Mundiales.

Un preciso pase largo de Lisandro Martínez que Messi aprovechó para anotar su gol 20 en Mundiales y darle luz a la selección de Argentina.

Lionel Messi busca el campeonato en el Mundial 2026 (Tony Gutiérrez / AP Photo/Tony Gutiérrez)

Messi es el máximo anotador en el Mundial 2026 y en la historia de los Mundiales

Lionel Messi el máximo anotador histórico del torneo con 20 goles, 7 de ellos en la actual edición, para ser el líder de la especialidad.

Messi es el primer futbolista en alcanzar la cifra de los 20 goles en citas mundialistas.

Así ha sido la distribución de los 20 goles de Messi en Mundiales: