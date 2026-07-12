Lionel Messi volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, aunque esta vez no solo por su desempeño en la cancha, pues durante el partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final, el capitán de la Albiceleste encaró al árbitro portugués João Pinheiro tras una decisión que desató su molestia.

Las cámaras captaron el momento en el que el Messi se acercó al árbitro João Pinheiro y, visiblemente inconforme, le reclamó por la forma en la que se dirigió hacia él.

El intercambio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde aficionados debatieron tanto la actitud del árbitro como la reacción del campeón del mundo.

Messi reclama al árbitro Joao Pinheiroa durante el partido Argentina vs Suiza en el Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo / AP Photo/Charlie Riedel)

“No faltes al respeto”: el reclamo de Lionel Messi a João Pinheiro durante el Mundial 2026

Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, pues el capitán de la Albiceleste fue captado por las cámaras reclamando de forma firme y directa.

El incidente ocurrió en medio de un duelo intenso. Messi, visiblemente molesto, señaló con el dedo al silbante y le dijo: “Háblame bien, no faltes el respeto, yo te hablé bien”. El reclamo del astro rosarino destacó por su intensidad, aunque el árbitro João Pinheiro no mostró tarjeta amarilla.

El ambiente ya era tenso debido a varias decisiones arbitrales, entre ellas la expulsión del delantero suizo Breel Embolo tras una revisión del VAR por una presunta simulación, una acción que también generó controversia durante el compromiso.

Messi reclama al árbitro Joao Pinheiroa durante el partido Argentina vs Suiza en el Mundial 2026 (Charlie Riedel / AP Photo / AP Photo/Charlie Riedel)

El video del fuerte intercambio se difundió rápidamente, generando opiniones divididas entre aficionados, pues mientras algunos apoyan a Messi por exigir respeto, otros consideran que la protesta pudo merecer sanción y la actuación de Joao Pinheiro también fue ampliamente comentada.

Pese a la polémica, Argentina terminó imponiéndose 3-1 en tiempos extra con un gol decisivo de Julián Álvarez y otro de Lautaro Martínez, resultado que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra en busca de un boleto a la gran final.