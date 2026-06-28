El Mundial 2026 mantiene viva la esperanza de presenciar el enfrentamiento definitivo entre las dos más grandes leyendas de la época moderna: Messi vs Cristiano Ronaldo.

El destino del Mundial 2026 ha trazado una ruta matemática clara: un duelo directo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo podrá hacerse realidad en la gran final del certamen.

Messi y Cristiano Ronaldo podrían competir por el trofeo del Mundial 2026

Debido a la disposición del organigrama de la competición y el acomodo de las llaves eliminatorias, la Selección Argentina y la Selección de Portugal transitan por lados completamente opuestos del cuadro, por lo que con ello, se descarta cualquier cruce previo en octavos, cuartos o semifinales.

Para que el mundo sea testigo de este choque inédito en una Copa del Mundo entre Messi y Cristiano Ronaldo, ambas escuadras deberán superar con éxito cada fase de eliminación directa hasta citarse en el partido por el título.

El Mundial 2026 aún podría regalar un Messi vs Cristiano Ronaldo… pero solo en la final.

¿Quiénes serán sus primeros rivales de la ronda eliminatoria del Mundial 2026?

Para que ambos se puedan enfrentar en la final del Mundial 2026, primero deberán superar la fase de dieciseisavos de final.

Portugal se enfrentará a Croacia con el objetivo de seguir avanzando de fase, mientras que del otro lado, Argentina se medirá ante Cabo Verde, duelo en el que intentarán derrotarlos para avanzar a octavos de final.