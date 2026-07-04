Lionel Messi volvió a generar sensación en redes sociales, esta vez por reconocer a Cabo Verde tras haberlo eliminado del Mundial 2026 con una victoria 3-2.

En entrevista, el jugador argentino reconoció que el equipo sabía que sería un juego difícil, pues Cabo Verde no había perdido contra equipos como España y Uruguay.

“Sabíamos que sería un combate muy duro. En la Copa del Mundo, nadie te da nada gratis. Ahora se trata de descansar, aprender de hoy y centrarse en el siguiente partido. También felicidades a Cabo Verde por esa gran actuación” Lionel Messi

Lionel Messi admitió que Argentina pensó que con el primer gol podrían estar más tranquilos, “pero fue todo lo contrario, perdimos la pelota, nos quedamos atrás, no los presionamos bien", dijo.

“Hicimos muchas cosas malas”, admite Lionel Messi tras partido con Cabo Verde

A pesar de su victoria frente a Cabo Verde, Lionel Messi admitió que durante el partido se hicieron buenas jugadas, pero también se cometieron varios errores que deben corregirse.

“Hicimos cosas buenas, pero hay que corregir las malas, que fueron muchas Lionel Messi

La Pulga destacó que en el Mundial 2026 “nadie te regala nada” y que, aunque a veces se subestiman selecciones por su nombre, sabían que “no iba a ser nada fácil” ganarle a Cabo Verde.

También señaló el alto nivel de competitividad de estos partidos: “Esto es lo que te marca este Mundial en especial, muy igualado, muy complicado. Todos los partidos van a ser difícilísimos".

Messi comentó que parte de los problemas de Argentina se debieron a la presión: “No pudimos presionarlos bien… quedamos un poco descoordinados. Ellos siempre eran uno más porque nosotros no podíamos igualar".