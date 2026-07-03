Lionel Messi y la Selección de Argentina se enfrentan este viernes 3 de julio a Cabo Verde en el Mundial 2026, con Miami como sede del partido.

El “10” llega como líder de goleo con 19 tantos, en una cerrada disputa con Kylian Mbappé, y buscará superar al portero Vozinha, figura clave del conjunto africano.

Cabo Verde, que sorprendió con empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita, intentará frenar a la Albiceleste, favorita para avanzar a octavos y medirse con Australia o Egipto.

El reto de Messi en el partido Argentina vs Cabo Verde

Messi es líder de goleo en el Mundial 2026 con 19 tantos, librando una pelea cerrada con el francés Kylian Mbappé quien suma 18 anotaciones.

El reto para Messi será doblar al motivado Vozinha, de memorable actuación ante la Selección de España en el Mundial 2026.

Messi y Argentina caminan hasta ahora sin contratiempos, y son favoritos para avanzar a octavos de final del Mundial 2026 en los que se mediría con el ganador del duelo: Australia-Egipto en los octavos de final.

Lionel Messi tendrá un duelo especial con el portero Vozinha. (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

Vozinha busca domar a otro gigante en el Mundial 2026

Cabo Verde, la nación e poco más de 500 mil habitantes, logró clasificar gracias a tres empates: 0-0 con España y 2-2 ante Uruguay; además del 0-0 frente a Arabia Saudita, siempre con Vozinha como elemento vital.

Con Vozinha en plan estelar, Cabo Verde sufrió una derrota en sus últimos 15 partidos. En las eliminatorias africanas terminó invicto.

Vozinha y Cabo Verde van por un triunfo histórico ante Argentina en el Mundial 2026 (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Las grandes diferencias entre Argentina y Cabo Verde

Argentina de Messi, campeón del Mundial en 1978, 1986 y 2022, es el primer lugar en el ranking de selecciones FIFA, mientras que Cabo Verde de Vozinha, se ubica en la posición 47.

La Albiceleste cuenta con una plantilla valuada en casi mil millones de dólares, mientras que los africanos suman 60 millones de dólares, según Transfermarkt.

Todo está listo para el duelo Messi vs Vozinha, con Argentina como claro favorito pero a la espera de un partido en el que Cabo Verde dará pelea.