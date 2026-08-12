Brian Djomeni Madjo, conocido futbolísticamente como Brian Madjo, es un futbolista británico-luxemburgués que juega como delantero centro del Aston Villa de la Premier League.

Con apenas 17 años, Madjo hizo historia este 12 de agosto de 2026 al marcar ante el Paris Saint-Germain en la final de la Supercopa de la UEFA, donde se convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia de esta competición.

¿Quién es Brian Madjo?

Brian Djomeni Madjo es un delantero centro nacido en Enfield, Londres, con nacionalidad británica y luxemburguesa. Sus padres tienen raíces camerunesas y su padre tuvo experiencia como futbolista en las categorías inferiores del futbol inglés.

Madjo comenzó su formación en Luxemburgo con el Marisca Mersch y el Racing FC Union Luxembourg, antes de incorporarse a la academia del FC Metz de Francia en 2023. En julio de 2025 firmó su primer contrato profesional y poco después debutó con el primer equipo en la Ligue 1.

En enero de 2026 llegó al Aston Villa, en una operación reportada en 12 millones de euros. Tras el recurso presentado por el club ante el TAS, Madjo quedó habilitado para jugar oficialmente con el conjunto inglés en agosto de 2026.

¿Qué edad tiene Brian Madjo?

Brian Djomeni Madjo tiene 17 años. Nació el 12 de enero de 2009 en Enfield, Londres, Inglaterra.

¿Brian Madjo tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre una pareja de Brian Madjo. Debido a que el futbolista tiene 17 años y apenas comienza su trayectoria en el futbol profesional de élite, los datos sobre su vida privada son limitados.

¿Qué signo zodiacal es Brian Madjo?

Brian Madjo es Capricornio, debido a que nació el 12 de enero. Este signo pertenece al elemento Tierra y suele asociarse con la disciplina, responsabilidad, perseverancia, ambición y capacidad para establecer objetivos a largo plazo.

¿Brian Madjo tiene hijos?

No hay información pública y verificable que indique que Brian Madjo tenga hijos.

¿Qué estudió Brian Madjo?

No se encuentra información pública suficiente sobre estudios universitarios, licenciaturas, posgrados o diplomados de Brian Madjo.

Su formación se ha desarrollado principalmente dentro de academias de futbol, donde comenzó su preparación deportiva en Luxemburgo antes de incorporarse al sistema juvenil del FC Metz en Francia.

¿En qué ha trabajado Brian Madjo?

Brian Madjo ha desarrollado hasta ahora toda su trayectoria profesional en el futbol. El delantero pasó por las categorías juveniles de Luxemburgo y Francia antes de llegar al Aston Villa, donde busca consolidarse en la Premier League.