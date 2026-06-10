Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habló en conferencia de prensa previa al partido inaugural del Mundial 2026 contra Sudáfrica en el Estadio Banorte.

“No he hablado con ellos del 11 titular, los 26 están muy ilusionados. No tengo dudas de quien iniciará y en la portería estoy muy tranquilo”. Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana.

El técnico aseguró que aún no ha definido públicamente a los 11 titulares, aunque adelantó que la portería ya está decidida.

Entre Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo saldrá el guardameta que tendrá el privilegio de iniciar el debut de la selección mexicana en el Mundial 2026.

No obstante, Javier Aguirre subrayó que el Tri está preparado para cualquier escenario en su debut mundialista contra Sudáfrica este jueves 11 de junio.

¿Quién será el portero titular de México en el Mundial 2026?

Javier Aguirre no reveló el nombre del portero mexicano que será titular ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

Javier Aguirre deberá escoger entre Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, pues uno de ellos tendrá el privilegio de debutar en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

La única certeza de Aguirre antes de enfrentar a Sudáfrica. (daniel jimenez)

Sin embargo, quienes tienen la carrera por delante son Raúl Rangel, quien ha estado como titular en los últimos juegos de la Selección Mexicana, por lo que no incongruente si el “Vasco” decide utilizar al portero de Chivas como su titular.

El otro sería Guillermo Ochoa, pues está a punto de disputar su sexta Copa del Mundo de la FIFA, al igual que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además de tener una amplia experiencia contra rivales de alto calibre.

¿Cuándo jugará México contra Sudáfrica en el Mundial 2026?

México enfrentará a Sudáfrica este jueves 11 de junio en el Estadio Banorte.

Por lo que al parecer hasta ese momento se conocerá si Javier Aguirre se decantó por Guillermo Ochoa, Raúl Rangel o incluso Carlos Acevedo.