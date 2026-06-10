Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, aseguró que “nada lo ha emocionado más que un Mundial” y confía en que el Tri tendrá un buen debut en el Mundial 2026 el jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

“Está todo el escenario para que hagamos un buen partido, respetamos a Sudáfrica, pero tenemos que superarlo en buena lid. El equipo ha ido creciendo, tenemos la mesa puesta para tener un buen inicio del Mundial” Javier Aguirre, DT México

En conferencia de prensa previa a la inauguración del Mundial 2026, el Vasco Aguirre afirmó que el equipo está “más que preparado” para cualquier escenario.

Con ello, Javier Aguirre transmitió seguridad y motivación al plantel nacional en vísperas del partido inaugural.

Aguirre antes de enfrentar a Sudáfrica. (daniel jimenez)

Aguirre está preparado para los imponderables

Javier Aguirre sabe que en el futbol hay cosas que no puede controlar, pero espera que la Selección Mexicana sea capaz de jugar mejor que el rival Sudáfrica.

“Hay que mantener el equilibrio emocional, estamos preparados y hemos elegido a 26 jugadores que están preparados para todo lo que venga” Javier Aguirre, DT México

Aguirre también tiene claro que al ser local, México debe conservar la paciencia si el primer tarda en llegar.

Y es que, ganar a Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026 es vital para la Selección Mexicana.

“Como local no puedes volverte loco, esto es de 90 minutos y hay que saber canalizar la presión” Javier Aguirre, DT México

Al preguntarle cómo compara el Mundial que jugó con México en calidad de anfitrión, en relación al que está por enfrentar, comentó.

“Recuerdo mucho la confianza que teníamos antes de enfrentar a Bélgica, sentíamos que ese partido no iba a ir mal” Javier Aguirre, DT México

México vs Sudáfrica se miden este jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México.

México y Sudáfrica comparten el Grupo A con Corea y Chequia, que se enfrentan también este jueves.

“El mejor legado es intentar hacer crecer a los jóvenes, siempre me he preocupado por las situaciones personales, el ser humano”

“Soy un privilegiado de estar aquí”