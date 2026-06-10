Gianni Infantino, presidente de la FIFA, envió un mensaje a Claudia Sheinbaum previo a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, destacando que “la gente mexicana nos hace sentir en casa”.

“La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los gobernadores, alcaldes, toda la gente de México, nos hacen sentir en nuestra casa este Mundial tan espectacular”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Durante la conferencia de prensa, Gianni Infantino calificó al Estadio Banorte o Estadio CDMX como “una verdadera catedral del futbol”, recordando momentos históricos como el gol de Manuel Negrete y las coronaciones de Pelé y Maradona.

Además, resaltó que la venta de boletos alcanzó cifras récord y que el Mundial 2026 será histórico con 48 selecciones.

El mensaje de Gianni Infantino a Sheinbaum antes de la inauguración del Mundial. (quinto partido)

Estadio Banorte es una catedral del futbol, según Gianni Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la magnitud del Mundial 2026 y además de agradecer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la labor de las autoridades mexicanas y afirmó que el Estadio Banorte es “una verdadera catedral del futbol”.

“(Estadio Azteca) Es un estadio especial, es icónico, es donde Pelé y Maradona ganaron la Copa del Mundo, el estadio donde el partido del siglo se jugó, en donde Manuel Negrete anotó ese gol increíble en la última copa aquí, es el único en albergar tres juegos inaugurales, es una verdadera catedral del futbol, está bendecido por los dioses del futbol”, destacó el presidente de la FIFA durante la conferencia de prensa ofrecida en el Estadio Banorte.

Venta récord de boletos para el Mundial 2026

Por otro lado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que la venta de boletos para el Mundial 2026 ha tenido una cifra récord.

“El precio de los boletos y si los estadios van a estar llenos o no…vendimos hasta hoy más de 6 millones de boletos. La demanda ha sido sin precedentes, el número de solicitudes ha sido increíble”. Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Asimismo, Gianni Infantino destacó que el Mundial 2026 será histórico al celebrarse por primera vez con 48 selecciones.