El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que no clausurarán los negocios por transmitir los partidos del Mundial 2026.

Así lo señaló Vidal Llerenas Morales, titular del IMPI, quien advirtió además que este instituto no realiza visitas “de oficio”, además de que no tiene la facultad de realizar una clausura.

“El IMPI no puede clausurar...nosotros no podemos hacer una visita de oficio, lo hacemos cuando alguien nos lo pide” Vidal LLerenas Morales, titular del IMPI

IMPI no tiene facultad de clausurar establecimientos durante el Mundial 2026

Vidal Llerenas aseguró en entrevista con Luis Cárdenas que el IMPI no tiene la facultad de clausurar ningún establecimiento por transmitir partidos del Mundial 2026.

El titular del IMPI señaló que muchos de los lugares como restaurantes y bares pagan una licencia especial para la transmisión de los partidos del Mundial con las diferentes compañías de televisión que tienen los derechos.

Sin embargo, en caso de que los partidos del Mundial 2026 sean transmitidos sin los permisos requeridos, “el IMPI no puede clausurar”.

IMPI no realiza revisiones aleatorias “de oficio”, señala ante inicio del Mundial 2026

Por otra parte, Vidal Llerenas señaló que el IMPI tampoco realiza visitas aleatorias “de oficio”, es decir, no habrá un operativo de visita a negocios para identificar a quienes transmitan los partidos del Mundial 2026.

“No, el IMPI no va a clausurar. Nosotros no podemos hacer eh una visita de oficio, lo hacemos porque alguien no lo pide” Vidal LLerenas Morales, titular del IMPI

Asimismo, resaltó que el IMPI sí realiza visitas de revisión, pero sólo cuando se realiza una denuncia sobre lugares muy específicos, “grandes negocios en donde quien tiene los derechos nos lo pide”.

En estos casos el IMPI “tomará notas” sobre el hecho para determinar las acciones que se deben tomar; sin embargo, en ningún momento se procederá con una clausura.