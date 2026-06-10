El futbol mexicano está de luto luego de que se diera a conocer la muerte de América Isabel, exportera de la Liga MX Femenil.

De acuerdo con varios reportes, América Isabel fue encontrada sin vida en una casa ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

América Isabel murió a los 19 años de edad

Medios locales indicaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán arribaron al domicilio ubicado en la colonia Buena Vista en Mazatlán, Sinaloa, luego de recibir el reporte de una mujer inconsciente.

Al llegar a la casa, las autoridades encontraron a América Isabel sin signos vitales y horas más tarde se confirmó que se trataba de la exportera de Mazatlán FC.

Posteriormente, las autoridades resguardaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes, sin embargo, hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

De igual forma, la Liga TDP confirmó el fallecimiento de la exportera y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Muere América Isabel, exjugadora de Mazatlán Femenil. (LigaTDPFemenil)

¿Quién era América Isabel?

América Isabel jugó en la categoría Sub-19 en el Mazatlán FC. La joven portera defendió el arco de Las Cañoneras de 2020 a 2023.

En la actualidad, América Isabel jugaba para el Obson Dynamo de la Liga TDP y entrenaba niños.