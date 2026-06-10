Javier Aguirre suele ser directo en sus respuestas, y cuando le preguntaron si es el mejor entrenador en la historia de México, fue tajante al responder que ”es Nacho Trelles” quien ocupa ese rol.

Con la participación de México en la Copa del Mundo 2026, Javier Aguirre igualará a Nacho Trelles como los únicos directores técnicos nacidos en México en dirigir al Tri en tres Copas del Mundo.

Sin embargo, El Vasco descartó que eso lo iguale a Nacho Trelles, quien dirigió a México en Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Javier Aguirre ha sido entrenador de México en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y lo hará en el Mundial 2026.

Aguirre dice que el tiempo lo pondrá en su lugar

Al reiterar que Nacho Trelles es el mejor entrenador en la historia de la Selección Mexicana, Javier Aguirre señaló que el tiempo los pondrá en el sitio que merece.

Aguirre prefiere hablar del legado que deja como entrenador en lo humano.

“El mejor legado es que siempre he intentado ayudar a crecer como personas a los jugadores que han pasado por mi lado. Para mí es lo mejor que me ha pasado en estos 50 años en el fútbol” Javier Aguirre, DT México

Aguirre llega con más tranquilidad al Mundial 2026

Los últimos resultados y el trabajo hecho al frente de la Selección Mexicana le dicen a Javier Aguirre que están por el camino correcto para enfrentar a Sudáfrica en el juego inaugural.

Aguirre dice que tiene ganas y tranquilidad emocional, las que le ha dado el paso del tiempo.

En ese sentido, dice que está menos preocupado por lo que hacen sus jugadores fuera del campo, en situaciones extra cancha.