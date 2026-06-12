La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) niega que el encuentro entre Corea del Sur y Chequia que tuvo lugar en el Estadio Akron, en Guadalajara, contara con poca audiencia, tal y como se muestra en imágenes y videos que circulan en redes sociales.

Mediante la red social X, la FIFA compartió una fotografía del Estadio Guadalajara casi lleno al momento de realizarse el segundo encuentro del Mundial 2026, evento que se inauguró el 11 de junio de 2026 en México.

Enseguida explica que las cifras oficiales de asistencia reflejan el número de boletos escaneados para accesar al estadio, por lo que pide no suponer con base en “evaluaciones visuales” sobre la ocupación de los asientos “en cualquier momento dado del partido”.

Señala que la FIFA, junto con autoridades del estadio y las boleteras, son las únicas que pueden garantizar la legitimidad de las cifras publicadas sobre la asistencias.

Y justificando las filas de asientos vacíos, indican que varios aficionados disfrutaron del encuentro a pie y desde los pasillos.

“Tenga en cuenta que, durante el partido de anoche en Guadalajara, varios aficionados con boletos pudieron verse de pie en los pasillos en lugar de permanecer en sus asientos asignados” FIFA

FIFA desmiente baja asistencia en Guadalajara (@fifamedia / X)

Mundial 2026: Exhiben baja asistencia en Guadalajara

De acuerdo con la FIFA, al partido entre Corea del Sur y Chequia que se desarrolló en Guadalajara, asistieron 44 mil 985 espectadores.

Debido a que el Estadio Akron cuenta con una capacidad para 46 mil personas, filas lucieron vacías, lo que generó duda sobre la venta de boletos.

#mundialdefútbol



OH Hyeongyu pone el triunfo para Corea.

Resultado final Corea 2 - Chequia 1.https://t.co/yTiLXmj2Ox pic.twitter.com/iDrocNVi1Y — Global Play (@globalplayok) June 12, 2026

Mientras que algunas personas aseguran que la poca asistencia se debió por el alto costo de las entradas, la FIFA destaca el buen ritmo de venta de entradas .

Informó que se han vendido más de seis millones de boletos en México, Estados Unidos y Canadá, sedes del Mundial 2026. Cifra que se ha multiplicado por cinco en comparación con Qatar 2022.