Gabriel Langton, joven gimnasta británico de 19 años y miembro del City of Birmingham Gymnastics Club, se recupera tras la aparatosa caída que sufrió en la final de barra fija de los Juegos de la Commonwealth en Glasgow.

Desde los tres años ha dedicado su vida a la gimnasia, logrando medallas en campeonatos europeos y nacionales, además de sustituir al histórico Max Whitlock en la selección mayor de Inglaterra.

Su carrera ya suma títulos internacionales y una reciente medalla de plata por equipos.

¿Quién es Gabriel Langton?

Gabriel Langton es un joven destacado en la gimnasia de Inglaterra, quién se entrena en el reconocido City of Birmingham Gymnastics Club.

Justo durante la final de barra fija en Glasgow, Gabriel sufrió una aparatosa caída de cabeza que detuvo la competencia; afortunadamente, los exámenes médicos descartaron lesiones graves de columna y se recuperó favorablemente.

¿Qué edad tiene Gabriel Langton?

De acuerdo con medios internacionales Gabriel Langton tiene 19 años de edad, quién es originario de Birmingham, Inglaterra.

¿Quién es su pareja de Gabriel Langton?

Se desconoce si Gabriel Langton tiene pareja debido a que su vida personal es reservada.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Langton?

La fecha exacta de su cumpleaños no es de dominio público en los registros oficiales deportivos, por lo que se desconoce cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Gabriel Langton?

No hay registros de que Gabriel Langton tenga hijos por ahora.

¿Qué estudió Gabriel Langton?

Tampoco existe registro público sobre sus estudios superiores o universitarios; su trayectoria ha estado enfocada a tiempo completo en el alto rendimiento deportivo desde la infancia.

¿En qué ha trabajado Gabriel Langton?

La vida de Gabriel Langton ha estado enfocada en el ámbito deportivo en su totalidad desde su niñez.

Gabriel comenzó a practicar gimnasia a los 3 años de edad por iniciativa de sus padres y a los 8 años inició un entrenamiento intensivo de alta competencia.