Los asistentes al FIFA Fan Festival pudieron disfrutar de la transmisión del partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en la fiesta familiar Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez, así como en la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan.

La asistencia también se extendió a Pueblos Mágicos como Tequila, Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno, entre otros puntos de la entidad.

El Gobierno de Guadalajara dijo que el dispositivo de seguridad que acompañó a las y los aficionados estuvo compuesto por cerca de mil elementos de los tres niveles de Gobierno, entre ellos la Policía de Jalisco, Metropolitana, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Comisaría de Guadalajara.

El Gobierno de Guadalajara informó que, a través del DIF Municipal, se registraron tres menores de edad extraviados, los cuales ya fueron localizados y entregados a sus padres, mientras que los servicios Médicos Municipales otorgaron 19 atenciones médicas por descompensaciones.

Miles de aficionados siguieron el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 en distintos puntos de Jalisco. (cortesía)

Movilidad en Guadalajara presentó alta afluencia

De acuerdo con reportes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), y la Secretaria de Transporte (SETRAN), la jornada de apertura de este día en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara se desarrolló con normalidad, sin que se registraran incidencias o problemas relevantes en la operación de los distintos sistemas.

El SITEUR registró una alta afluencia de usuarios en las estaciones de las Líneas 1,2 y 3 del Tren Ligero, mientras que los convoyes mantuvieron capacidad suficiente para el abordaje de pasajeros, lo que permitió una operación ordenada y continúa del servicio.

Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad concentraron el mayor flujo de personas usuarias durante esta jornada, por lo que personal operativo mantuvo vigilancia permanente para garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad.

Mi Macro Calzada, operó con normalidad y sin incidencias, manteniendo su horario habitual de servicio de las 05:00 a las 23:00 horas, mientras que Mi Macro Periférico continúa operando con normalidad, sin incidencias, y con horario extendido de servicio de las 04:30 las 02:00 horas.

El Gobierno de Guadalajara, cuenta con un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejercito Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales.

Por lo que el Gobierno de Guadalajara insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como a descargar Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, movilidad, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes.

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.