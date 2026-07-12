Argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en tiempos extras este sábado 11 de julio.

Marcador: Argentina 3-1 Suiza.

La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, tomó la iniciativa desde el inicio con gol de Alexis Mac Allister al minuto 10, pero Dan Ndoye empató al 67.

En la prórroga, Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la victoria que coloca a Argentina entre los cuatro mejores del torneo.

Ahora, Argentina enfrentará a Inglaterra el 15 de julio en el Estadio Atlanta.

Argentina vs Suiza: así se definió el pase a la semifinal del Mundial 2026

Argentina encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Suiza esperó paciente por una oportunidad en los cuartos de final del Mundial 2026.

Alexis Mac Allister marcó la primera anotación contra Gregor Kobel al minuto 10 del partido.

Posteriormente, Dan Ndoye empató el encuentro al 67 en la portería del Dibu Martínez, Julián Álvarez marcó el segundo de la Albiceleste y Lautaro Martínez les dio la victoria en tiempos extras.

El tiempo regular se consumió y la selección liderada por Lionel Messi se llevó el partido para avanzar a semifinales.

Así fueron los goles del partido Argentina vs Suiza del Mundial 2026:

Minuto 10: Gol de Alexis Mac Allister (Argentina)

Minuto 67: Gol de Dan Ndoye (Suiza)

Minuto 112: Gol de Julián Álvarez (Argentina)

Minuto 120+1: Gol de Lautaro Martínez (Argentina)

Argentina sufrió, pero avanzó a semifinales del Mundial 2026. (Charlie Riedel / AP Photo/Charlie Riedel)

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026?

Argentina volverá a jugar en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en una de las semifinales del torneo.