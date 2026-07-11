La selección de Argentina parte como amplia favorita en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, rival que históricamente nunca ha podido vencer a la Albiceleste.

En siete enfrentamientos previos, Argentina suma 5 victorias y 2 empates, con 15 goles a favor y apenas 3 en contra.

Los únicos resultados positivos para los helvéticos fueron empates en partidos amistosos como locales.

El duelo de este sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City de Estados Unidos podría significar el octavo triunfo argentino en la serie.

Así marchan los duelos históricos entre Argentina y Suiza

Siete duelos históricos suman Argentina y Suiza, de los cuales, la Albiceleste se mantiene invicta con 5 victorias y 2 empates, sumando 15 goles a favor y solo 3 en contra.

Las únicas dos veces que Suiza logró rescatar un resultado positivo frente a los sudamericanos fue en partidos de carácter amistoso, jugando en condición de local.

Empates de Suiza ante Argentina

Suiza 1-1 Argentina (1990) Suiza 1-1 Argentina (2007)

Lionel Messi anotó su primer hat-trick en selección ante Suiza (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

En partidos oficiales manda Argentina sobre Suiza

En duelos históricos en Copas del Mundo, la jerarquía de Argentina se ha impuesto con cinco victorias.

El partido de este sábado por el pase a las semifinales del Mundial 2026 pinta para ser el octavo triunfo argentino sobre los europeos.

A continuación se enlistan los detalles de los partidos entre Argentina y Suiza: