La Selección de Argentina se enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, buscando el pase a las semifinales del Mundial 2026.

Argentina llega a este partido tras vencer a Egipto en los octavos de final, mientras que Suiza derrotó a Colombia.

El pronóstico apunta a una victoria argentina por 3-2, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por ViX.

Argentina vs Suiza: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026

Victoria 3-2 de la Selección de Argentina es el pronóstico del partido ante Suiza, por el pase a semifinales del Mundial 2026.

Pronóstico: Argentina 3-2 Suiza.

Argentina vs Suiza: Posibles alineaciones en busca del pase a semifinales del Mundial 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Suiza, en busca del pase a semifinales del Mundial 2026.

Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada

Suiza

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Rubén Vargas

Delantero: Breel Embolo

Argentina vs Suiza: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a semifinales del Mundial 2026. (Abbie Parr / AP Photo/Abbie Parr)

Suiza vs Colombia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?

Argentina vs Suiza se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 11 de julio. Transmite ViX a las 19 horas.