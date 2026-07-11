La Selección de Argentina se enfrenta a Suiza este sábado 11 de julio, buscando el pase a las semifinales del Mundial 2026.
Argentina llega a este partido tras vencer a Egipto en los octavos de final, mientras que Suiza derrotó a Colombia.
El pronóstico apunta a una victoria argentina por 3-2, en un duelo que promete intensidad y que será transmitido por ViX.
Argentina vs Suiza: Pronóstico del partido por el pase a semifinales del Mundial 2026
Victoria 3-2 de la Selección de Argentina es el pronóstico del partido ante Suiza, por el pase a semifinales del Mundial 2026.
Pronóstico: Argentina 3-2 Suiza.
Argentina vs Suiza: Posibles alineaciones en busca del pase a semifinales del Mundial 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Argentina vs Suiza, en busca del pase a semifinales del Mundial 2026.
Argentina
- Portero: Emiliano Martínez
- Defensas: Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
- Delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada
Suiza
- Portero: Gregor Kobel
- Defensas: Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez
- Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Rubén Vargas
- Delantero: Breel Embolo
Suiza vs Colombia: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Tri en el Mundial 2026?
Argentina vs Suiza se enfrentan en el Mundial 2026 el sábado 11 de julio. Transmite ViX a las 19 horas.
- Partido: Argentina vs Suiza
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Mundial 2026
- Fecha: Sábado 11 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Kansas City
- Transmisión: ViX