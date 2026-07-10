El duelo de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza revive la sombra del enfrentamiento de Brasil 2014, cuando un gol de Ángel Di María en la prórroga eliminó a los helvéticos.

Ahora, con Granit Xhaka como capitán y líder, Suiza busca escribir una nueva historia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el sábado 11 de julio a las 20:00 horas.

Granit Xhaka descartó la idea de venganza, pero confía en que su selección demostrará su crecimiento y pueda alcanzar las semifinales.

¿Qué pasó en el Argentina vs Suiza del Mundial 2014?

Argentina venció 1-0 a Suiza en el Mundial Brasil 2014 con gol agónico de Ángel Di María al 118’, en uno de los partidos más dramáticos del Mundial.

El partido de octavos de final del Mundial de Brasil 2014 entre Argentina y Suiza quedó marcado como uno de los más dramáticos de aquella edición.

Disputado el 1 de julio en el Arena Corinthians de São Paulo, terminó 0-0 en los 90 minutos, con dominio argentino y una defensa suiza muy sólida.

En la prórroga, al minuto 118, Lionel Messi asistió a Ángel Di María, quien anotó el gol decisivo.

Suiza estuvo a centímetros de empatar con el cabezazo de Blerim Džemaili al poste.

El partido de Argentina vs Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 tiene un significado especial para Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez, los únicos sobrevivientes del plantel helvético que fue eliminado en Brasil 2014 con el gol agónico de Ángel Di María en la prórroga.

Ricardo Rodríguez, defensa de Suiza (@rrodriguez.68 / Instagram)

Argentina se enfrenta a Suiza con la sombra del Mundial 2014

Granit Xhaka, titular de la selección suiza, aclaró a los medios que no buscan venganza contra Argentina por el encuentro que tuvieron en el Mundial de Brasil de 2014.

El jugador aclara que este nuevo encuentro será diferente al del Mundial de 2014 y buscarán llegar a la semifinal.

Argentina vs Suiza: Pronóstico y posibles alineaciones del duelo por el pase a semifinales del Mundial 2026. (Redacción SDPnoticias)

“Cada torneo es especial y tiene su propia historia”, expresó Granit Xhaka, descartando que Suiza tenga rencor con Argentina por eliminar a su selección del Mundial de 2014.

Granit Xhaka confía en el trabajo de la selección de Suiza y asegura que se esforzarán al máximo, pues la meta no es vencer a Argentina, si no llegar a la semifinal.

Granit Xhaka confía en eliminar a Argentina del Mundial 2026

Dejando de lado el mito de una supuesta venganza de Suiza con Argentina, Granit Xhaka confía en eliminar a su rival del Mundial 2026.

El mediocampista sabe del favoritismo hacia Argentina, pero pidió que se reconociera el trabajo que ha mostrado su selección.

“Poca gente está hablando de las virtudes de Suiza, pero todos jugamos en ligas de primer nivel y lo vamos a demostrar” Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza

Granit Xhaka asegura que es un privilegio jugar los cuartos de final en el Mundial 2026 con campeones como Argentina y esos los impulsa a esforzarse más en la cancha.

Suiza duró 72 años sin jugar unos cuartos de final en un Mundial, por lo que su selección buscará dar todo para llegar al siguiente paso.