Gregor Kobel es un destacado portero suizo que actualmente milita en el Borussia Dortmund en la Bundesliga alemana y en la selección de Suiza.

Gracias a su agilidad, físico y rendimiento en el campo, Gregor Kobel se ha posicionado como una pieza fundamentan tanto en su club como en la selección.

¿Quién es Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel es un futbolista profesional suizo que se desempeña como portero en el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana y es el guardameta titular de la selección nacional de Suiza.

Gregor Kobel, portero de Suiza (@gregorkobel / Instagram )

Nació el 6 de diciembre de 1997 en Zúrich, mide aproximadamente 1.96 metros y es considerado uno de los porteros más sólidos de Europa en la actualidad.

Su gran nivel despertó en su momento el interés de gigantes de la Premier League como el Chelsea y el Manchester United.

De niño practicó otros deportes como snowboard y tenis, e inicialmente soñaba con seguir los pasos de su padre, Peter Kobel, quien fue jugador profesional de hockey sobre hielo.

¿Cuántos años tiene Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel no se encuentra casado, sin embargo mantiene una relación desde hace tiempo con su novia llamada Anna.

¿Qué signo zodiacal es Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel tiene un hijo junto a su pareja Anna.

Gregor Kobel, portero de Suiza (@gregorkobel / Instagram )

¿Qué estudió Gregor Kobel, portero de Suiza?

Desde temprana edad, Gregor Kobel se dedicó a su formación como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Gregor Kobel, portero de Suiza?

Gregor Kobel inició su formación en clubes como el FC Seefeld y el Grasshopper Club Zúrich, antes de trasladarse a Alemania para unirse a las categorías inferiores del TSG Hoffenheim en 2014.

Tras su debut profesional en 2018 y breves pasos por el FC Augsburgo y el VfB Stuttgart, este último lo adquirió de forma definitiva en 2020.

En mayo de 2021, fichó por el Borussia Dortmund por una cifra de 15 millones de euros. Con el equipo “negriamarillo” se ha consolidado como una pieza fundamental, alcanzando hitos importantes:

Finalista de la Champions League: Fue una figura clave para que el Dortmund llegara a la final de la UEFA Champions League 2023-24, convirtiéndose en el primer portero suizo en lograr tal hazaña.

2023-24, convirtiéndose en el primer portero suizo en lograr tal hazaña. Reconocimientos individuales: Ha sido incluido en el Equipo de la Temporada de la Champions League (2023-24) y en múltiples ocasiones en el Equipo de la Temporada de la Bundesliga (2022-23, 2023-24 y 2025-26).

En octubre del 2023, Gregor Kobel renovó su vinculo con el Borussia Dortmund hasta junio de 2028.

A nivel de selección, Kobel debutó con Suiza el 1 de septiembre de 2021 en un amistoso contra Grecia.

Aunque inicialmente fue suplente del histórico Yann Sommer en torneos como la Eurocopa 2020 y el Mundial del 2022, asumió el rol de portero titular tras el retiro de Sommer de la selección.

En el contexto del Mundial 2026, la FIFA lo ha destacado como uno de los mejores porteros del torneo, situándolo en el segundo lugar de la categoría de “Defensa del Arco” con una puntuación de 7.88 gracias a sus intervenciones decisivas en la fase de grupos.