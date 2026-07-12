Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del futbolista sudafricano Jayden Adams, compartió un desgarrador mensaje de despedida.

“No hay palabras para describir el dolor que estoy sintiendo. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré todos y cada uno de los días. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre y para siempre” Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del futbolista Jayden Adams

La muerte de Jayden Adams ha causado una profunda conmoción en el futbol internacional y es que el mediocampista sudafricano de 25 años recientemente participó en el Mundial 2026.

Pareja de Jayden Adams se despide del futbolista con desgarrador mensaje

Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del futbolista sudafricano Jayden Adams, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse la muerte del jugador.

En su mensaje agradeció el tiempo que compartió junto Jayden Adams, resaltando el gran apoyo que fue durante todo este tiempo.

Pareja de Jayden Adams dedica mensaje de despedida tras su muerte (@aqueela_x / Instagram)

Aseguró que una parte de su corazón se fue con Jayden Adams y ella siempre llevará el amor que le dio el jugador.

Aqueelah reconoció que va a extrañar a Jayden Adams todos los días, sin embargo le pidió que descanse tranquilo ya que ahora se convirtió en su ángel.

Horas después de su publicación inicial, compartió una historia en Instagram agradeciendo las condolencias y el apoyo recibido para ella y su hija de cinco años, Allaïa.

Aqueelah expresó que las muestras de cariño significaban mucho para ellas durante este difícil momento y pidió comprensión por no poder responder a todos de inmediato.

Pareja de Jayden Adams dedica mensaje de despedida tras su muerte (@aqueela_x / Instagram )

¿Jayden Adams le dedicó un mensaje a su pareja en su última publicación?

Aunque no se registra un mensaje escrito directo en sus últimas publicaciones, se cree que Jayden Adams dedicó un gesto simbólico a su pareja, Aqueelah, en su última actividad en redes sociales.

En su publicación final de Instagram, realizada el 25 de junio de 2026, Adams compartió un carrusel de fotografías de su participación en el Mundial 2026.

Entre las imágenes destaca una donde el futbolista realiza un gesto con las manos formando la letra “A”.

Diversos usuarios interpretaron esta señal como una dedicatoria especial para Aqueelah.

En ese mismo último post, Aqueelah dejó un comentario que decía “My baby”, reafirmando el vínculo cercano que mantenían antes de la tragedia.

En publicaciones previas, Jayden había dejado claro que su principal motivación para salir adelante era su pequeña hija, Allaïa-Jayda.