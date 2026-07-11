El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos confirmó la muerte de Jayden Adams, futbolista de 25 años de edad que jugó en el partido inagural de Mundial 2026 contra la selección de México.

De acuerdo con la información, Jayden Adams habría muerto este sábado 11 de julio de 2026 y, hasta el momento, no se ha dado a conocer el motivo del descenso o más detalles sobre este.

Jayden Adams fue titular con la selección sudafricana en el encuentro inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte, partido que terminó con victoria de la Selección Mexicana por 2-0.