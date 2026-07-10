España vs Francia disputarán la ronda de semifinales del Mundial 2026 el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas.

La Selección de España y su estrella Lamine Yamal buscarán colarse a la gran final de la Copa del Mundo al derrotar a otra de las selecciones favoritas.

Partido: España vs Francia

Fase: Semifinal

Torneo: Mundial 2026

Horario: 13:00 horas

Estadio: Dallas Stadium

Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y TUDN

Fecha del próximo partido de España en el Mundial 2026

España jugará las semifinales del Mundial 2026 contra Francia a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Se trata del partido decisivo en el que ambas selecciones buscan llegar a una nueva final.

Selección de España (Mark J. Terrill / AP Photo/Mark J. Terrill)

Hora y sede del próximo partido de España en el Mundial 2026

Francia será el rival de España el próximo martes 14 de julio en el Mundial 2026 en un duelo de verdadero poder.

La transmisión del encuentro será por sistema abierto en Televisa, TV Azteca y en streaming a través de ViX Premium.

Selección de España (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)

¿Cómo va España en el Mundial 2026?

España es uno de los favoritos para llevarse el Mundial 2026, por lo que su partido con Francia se considera una “final adelantada”.

Los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán hacer historia y derrotar a una de las selecciones más fuertes del torneo.

La afición espera mucho de Lamine Yamal para este encuentro aunque durante todo el Mundial 2026, la estrella del Barcelona solo ha anotado un gol.