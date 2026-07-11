Noruega vs Inglaterra se midieron por el pase a la semifinal del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en Miami, y en tiempos extras, los Tres Leones eliminaron 2-1 a los Vikingos.

Un duelo de poder a poder fue el Noruega vs Inglaterra, que terminó a favor de la selección liderada por Jude Bellingham, quien anotó dos goles.

Marcador: Noruega 1-2 Inglaterra

Noruega vs Inglaterra: así se definió el pase a la final del Mundial 2026

Inglaterra encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Noruega esperó paciente por una oportunidad en los cuartos de final del Mundial 2026.

Y así fue, Noruega de Erling Haaland tomó la ventaja en el marcador, exigiendo al máximo a Inglaterra para lograr el empate.

El tiempo regular se consumió y los tiempos extras recibieron a las selecciones europeas, con el pase a las semifinales más cerca.

Goles y situaciones del partido Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026:

  • Minuto 36: Andreas Schjelderup anotó el 1-0 a favor de Moruega
  • Minuto 45: Jude Bellingham empató el marcador para Inglaterra 1-1 Noruega
  • Minuto 48: Gol anulado de Inglaterra obra de Harry Kane, por fuera de lugar
  • Minuto 55: Gol anulado a Noruega por falta previo al cobro de tiro de esquina
  • Minuto 93: Jude Bellingham marca su segundo gol y le da la ventaja a Inglaterra
  • Minuto 101: Anulan penalti contra Noruega
Erling Haaland no pudo anotar en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra
Erling Haaland no pudo anotar en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en una de las semifinales del torneo.

  • Partido: Inglaterra vs Argentina/Suiza
  • Fecha: Miércoles 15 de julio
  • Fase: Semifinal
  • Torneo: Mundial 2026
  • Horario: 13 horas
  • Sede: Estadio Atlanta
  • Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX