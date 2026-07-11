Noruega vs Inglaterra se midieron por el pase a la semifinal del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en Miami, y en tiempos extras, los Tres Leones eliminaron 2-1 a los Vikingos.

Un duelo de poder a poder fue el Noruega vs Inglaterra, que terminó a favor de la selección liderada por Jude Bellingham, quien anotó dos goles.

Marcador: Noruega 1-2 Inglaterra

Noruega vs Inglaterra: así se definió el pase a la final del Mundial 2026

Inglaterra encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Noruega esperó paciente por una oportunidad en los cuartos de final del Mundial 2026.

Y así fue, Noruega de Erling Haaland tomó la ventaja en el marcador, exigiendo al máximo a Inglaterra para lograr el empate.

El tiempo regular se consumió y los tiempos extras recibieron a las selecciones europeas, con el pase a las semifinales más cerca.

Goles y situaciones del partido Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026:

Minuto 36: Andreas Schjelderup anotó el 1-0 a favor de Moruega

Minuto 45: Jude Bellingham empató el marcador para Inglaterra 1-1 Noruega

Minuto 48: Gol anulado de Inglaterra obra de Harry Kane, por fuera de lugar

Minuto 55: Gol anulado a Noruega por falta previo al cobro de tiro de esquina

Minuto 93: Jude Bellingham marca su segundo gol y le da la ventaja a Inglaterra

Minuto 101: Anulan penalti contra Noruega

Erling Haaland no pudo anotar en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en una de las semifinales del torneo.