Noruega vs Inglaterra se midieron por el pase a la semifinal del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en Miami, y en tiempos extras, los Tres Leones eliminaron 2-1 a los Vikingos.
Un duelo de poder a poder fue el Noruega vs Inglaterra, que terminó a favor de la selección liderada por Jude Bellingham, quien anotó dos goles.
Marcador: Noruega 1-2 Inglaterra
Noruega vs Inglaterra: así se definió el pase a la final del Mundial 2026
Inglaterra encaró el partido tomando la iniciativa en busca del triunfo, pero Noruega esperó paciente por una oportunidad en los cuartos de final del Mundial 2026.
Y así fue, Noruega de Erling Haaland tomó la ventaja en el marcador, exigiendo al máximo a Inglaterra para lograr el empate.
El tiempo regular se consumió y los tiempos extras recibieron a las selecciones europeas, con el pase a las semifinales más cerca.
Goles y situaciones del partido Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026:
- Minuto 36: Andreas Schjelderup anotó el 1-0 a favor de Moruega
- Minuto 45: Jude Bellingham empató el marcador para Inglaterra 1-1 Noruega
- Minuto 48: Gol anulado de Inglaterra obra de Harry Kane, por fuera de lugar
- Minuto 55: Gol anulado a Noruega por falta previo al cobro de tiro de esquina
- Minuto 93: Jude Bellingham marca su segundo gol y le da la ventaja a Inglaterra
- Minuto 101: Anulan penalti contra Noruega
¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?
Inglaterra volverá a jugar en el Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, en una de las semifinales del torneo.
- Partido: Inglaterra vs Argentina/Suiza
- Fecha: Miércoles 15 de julio
- Fase: Semifinal
- Torneo: Mundial 2026
- Horario: 13 horas
- Sede: Estadio Atlanta
- Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX