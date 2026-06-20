Alexis Mac Allister es un futbolista profesional argentino que juega como mediocampista en el Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra, donde porta el histórico dorsal 10.

Además, es una pieza fundamental de la Selección Argentina, con la que se ha consolidado como uno de los referentes de la generación campeona del mundo en Qatar 2022l.

¿Quién es Alexis Mac Allister?

Alexis Mac Allister es uno de los mediocampistas más destacados del futbol mundial. Su capacidad para organizar el juego, recuperar balones, generar oportunidades y aportar goles lo ha convertido en una pieza clave tanto en Liverpool como en la Selección Argentina.

Hijo del exfutbolista Carlos Mac Allister, desarrolló una carrera ascendente que lo llevó desde Argentinos Juniors hasta convertirse en campeón del mundo con Argentina y campeón de la Premier League con Liverpool.

Entre sus principales logros destacan:

Copa del Mundo de Qatar 2022 con Argentina.

Copa América 2024 con Argentina.

Finalissima 2022 con Argentina.

Premier League 2024-25 con Liverpool.

EFL Cup 2023-24 con Liverpool.

Primera B Nacional 2016-17 con Argentinos Juniors.

¿Qué edad tiene Alexis Mac Allister?

Alexis Mac Allister nació el 24 de diciembre de 1998 en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Actualmente tiene 27 años.

¿Alexis Mac Allister tiene pareja?

Sí. Alexis Mac Allister mantiene una relación con Ailén Cova, amiga de la infancia y oriunda también de La Pampa.

La pareja oficializó su romance en 2023 y desde entonces ha compartido diversos momentos de su vida personal en redes sociales.

¿Qué signo zodiacal es Alexis Mac Allister?

Alexis Mac Allister es del signo Capricornio, perteneciente al elemento Tierra.

¿Alexis Mac Allister tiene hijos?

Sí. Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres en septiembre de 2025 con el nacimiento de su hija.

¿Qué estudió Alexis Mac Allister?

Alexis Mac Allister se formó principalmente dentro del futbol profesional desde temprana edad. Al provenir de una familia ligada al deporte, enfocó gran parte de su desarrollo en las categorías inferiores de Argentinos Juniors.

¿En qué ha trabajado Alexis Mac Allister?

Alexis Mac Allister es conocido por convertirse en uno de los mediocampistas más completos del futbol internacional, campeón del mundo con Argentina y figura del Liverpool en la Premier League.