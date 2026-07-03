Damián Emiliano Martínez Romero, conocido como el “Dibu”, es un portero argentino que ha marcado una era en el futbol internacional.

Nacido en Mar del Plata en 1992, se formó en Arsenal de Inglaterra y hoy defiende la portería del Aston Villa y de la Selección Argentina.

Reconocido por su fortaleza mental y su capacidad para atajar penales, ha sido clave en títulos como la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como uno de los mejores porteros del mundo.

Emiliano Martínez, portero de Argentina (@emi_martinez26 / Instagram )

¿Quién es Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Damián Emiliano Martínez Romero, conocido popularmente como el “Dibu”, es un futbolista profesional argentino.

Nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, Argentina, en el seno de una familia trabajadora que enfrentó dificultades económicas durante su infancia.

Sus padres, Susana y Alberto, le inculcaron el valor del sacrificio; su madre trabajaba limpiando casas y su padre como fletero en el puerto.

Su apodo, “Dibu”, se lo pusieron en su juventud debido a su parecido con un personaje de la serie animada argentina Mi familia es un dibujo.

Actualmente se desempeña como portero en el Aston Villa de la Premier League y en la selección nacional de Argentina.

Es ampliamente considerado uno de los mejores porteros del mundo, destacándose especialmente como un especialista en atajar penales y por su imponente presencia física de 1,95 metros de altura.

Además de su talento técnico y reflejos, su fortaleza mental es una de sus mayores virtudes, la cual trabaja activamente con un psicólogo desde hace varios años.

Es conocido por utilizar tácticas de distracción psicológica contra los rivales, como su famosa frase “Mirá que te como, hermano”, lo que ha generado tanto admiración como controversia en el ámbito deportivo.

¿Cuántos años tienen Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Emiliano Martínez tiene 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Emiliano Martínez se encuentra casado con la empresaria y diseñadora de interiores portuguesa Amanda “Mandinha” Gama.

¿Qué signo zodiacal es Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Emiliano Martínez es del signo zodiacal Virgo.

Emiliano Martínez, portero de Argentina (@emi_martinez26 / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Emiliano Martínez tiene dos hijos: Santino y Ava.

¿Qué estudió Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Dejó sus estudios formales a los 12 años para ingresar a las divisiones inferiores del Club Atlético Independiente, donde se enfocó de lleno en su carrera como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Emiliano Martínez, portero de Argentina?

Tras formarse en clubes de su ciudad natal e Independiente de Avellaneda, fue fichado por el Arsenal de Inglaterra en 2009 con apenas 16 años, sin haber debutado en la primera división argentina.

Durante casi diez años en el Arsenal, Martínez vivió un largo proceso de formación que incluyó múltiples cesiones a equipos como Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe y Reading.

Su gran oportunidad llegó en junio de 2020 tras una lesión del portero titular del Arsenal, Bernd Leno, lo que le permitió demostrar su nivel, ganar la FA Cup.

Fue transferido al Aston Villa en septiembre de 2020 por 20 millones de libras, convirtiéndose en el portero argentino más caro de la historia en ese momento.

Con el Aston Villa ganó la Europa League 2025/26, consolidándose como uno de los porteros más importantes en Europa.

Con la selección nacional de Argentina, Emiliano Martínez se ha transformado en un pilar histórico y una figura mística para la afición.

Fue llamado en 2011 para reemplazar a Óscar Ustari y ocupar su sitio en el banquillo. Después de varios años sin ser convocado, fue Lionel Scaloni quien le dio la oportunidad en 2019 de volver al equipo nacional.

Debutó en junio de 2021 y desde entonces ha sido fundamental en la obtención de cuatro títulos internacionales:

La Copa América 2021 La Finalíssima 2022 La Copa Mundial 2022 La Copa América 2024

Su salvada ante Randal Kolo Muani en el último minuto de la final del Mundial y su desempeño en las tandas de penaltis son hitos que lo consolidaron como leyenda.

Emiliano Martínez generó gran controversia a nivel mundial cuando, tras recibir el trofeo al “Guante de Oro” en la Copa del Mundo de Qatar 2022, se colocó el galardón a la altura de la ingle y realizó un gesto obsceno.

Si bien el acto fue fuertemente criticado y calificado de vulgar o antideportivo por gran parte de la prensa y los espectadores, el arquero repitió el festejo de celebración en septiembre de 2024 junto a los hinchas argentinos tras un partido de las Eliminatorias.