En entrevista con DAZN, previo al Noruega vs Inglaterra de este sábado 11 de julio, el noruego Erling Haaland declaró que “yo quería jugar con México”, tras ver a la Selección Mexicana en su último encuentro para el Mundial 2026 desde el Estadio Banorte.

“Estuve viendo el partido en el Azteca contra Inglaterra y de verdad que me emocioné, habría sido lindo enfrentarlos, yo quería jugar con México”. Erling Haaland, delantero de Noruega

Así como Erling Haaland dijo que le hubiera gustado “enfrentar a Quiñones que es el hombre más peligroso y a Mora, mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento.”

A Erling Haaland le hubiera gustado que lo pusieran a volar la afición mexicana

Además de declarar que quería jugar con México, Erling Haaland también dijo que le hubiera gustado que lo pusiera a volar la afición mexicana.

Luego de que el noruego Erling Haaland quedara enganchado con el cariño de la afición mexicana y la forma en que recibieron a cientos de extranjeros y los pusieran a volar durante su tiempo de sede mundialista.

“Tengo mucho cariño por México, vi cómo la gente celebraba, ponían a volar a otros sin conocerlos, me hubiera encantado que me hicieran volar”. Erling Haaland, delantero de Noruega

Erling Haaland asegura que ha disfrutado del Mundial 2026

En palabras de Erling Haaland, el delantero aseguró que ha disfrutado del Mundial 2026 sin esperar nada, pues el noruego solo se ha dedicado a vivir cada momento.

“No esperaba nada en absoluto, lo dije muchas veces, incluso antes del partido contra Brasil, no esperaba nada”. Erling Haaland, delantero de Noruega

Y por lo que Erling Haaland se dijo sorprendido de estar en cuartos de final en el Mundial 2026 previo al juego de Noruega vs Inglaterra, sin embargo, dijo que hará lo de siempre, disfrutar.