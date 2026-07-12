El despacho Va por sus derechos interpuso una denuncia contra los conductores Pedro Sola y Pati Chapoy, tras emitir comentarios que presuntamente incitan al maltrato animal.

Durante la transmisión de Ventaneando, Sola expresó su rechazo hacia las mascotas en lugares públicos sugiriendo el uso de veneno, mientras que Chapoy respaldó la conversación cuestionando la salud mental de los dueños.

Aunque el presentador ofreció una disculpa pública reconociendo su falta de empatía, activistas y legisladores sostienen que el arrepentimiento no anula la responsabilidad legal.

Despacho Va por sus derechos denuncia a Pedro Sola y Pati Chapoy por presunta apología de maltrato animal

A través de sus redes sociales, la organización y despacho jurídico Va por sus derechos informó que presentó una denuncia contra los conductores del programa Ventaneando, principalmente Pedro Sola y Pati Chapoy, por hechos ocurridos durante la emisión del pasado 6 de julio.

Pedro Sola enfrenta denuncia por comentarios sobre maltrato animal (@DerechosVa / X )

Emisión en el que Pedro Sola manifestó su rechazo a la presencia de perros en establecimientos pet-friendly, afirmando que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada”.

Además, sugirió que a quienes pasean perros en carriolas daban “ganas de darles un balazo”.

Pati Chapoy fue incluida en la denuncia por respaldar parte de la conversación y sugerir que los dueños de mascotas que usan carriolas requerían atención psiquiátrica.

Va por sus derechos considera que estas expresiones constituyen el probable delito de provocación pública a cometer un delito y apología del maltrato animal.

La denuncia fue presentada el 9 y 10 de julio ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y también ante la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que los comentarios se emitieron en un medio de comunicación de alcance nacional.

Va por sus derechos espera sanciones contra Pedro Sola y Pati Chapoy por presunta apología de maltrato animal

Aunque Pedro Sola ofreció una disculpa pública reconociendo su “falta de empatía”, Va por sus derechos mantiene su postura de que la disculpa no extingue la responsabilidad jurídica y el caso debe ser revisado por las autoridades competentes.

Va por sus derechos sostiene que estas expresiones no pueden considerarse simples bromas, ya que propician y normalizan la violencia contra los animales, quienes son reconocidos legalmente como seres sintientes.

Susana Ramírez, directora de “Va por sus derechos”, enfatizó que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, recordando que la prohibición del maltrato animal fue elevada a rango constitucional en diciembre de 2024.

Por lo que el maltrato animal es una conducta expresamente prohibida y sancionada por la legislación vigente, lo que agrava la responsabilidad de figuras públicas al emitir este tipo de mensajes en medios nacionales.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la apertura de una carpeta de investigación ni una postura pública de Pedro Sola y Pati Chapoy sobre esta demanda.