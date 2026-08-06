Austin FC vs Tijuana juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para los Xolos. Conoce las posibles alineaciones.
Austin FC vs Tijuana: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Austin FC vs Tijuana es 2-1 para el equipo de Gilberto Mora en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Austin FC 1-2 Tijuana
Austin FC vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Austin FC vs Tijuana pondrán estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:
Deportes
Austin FC vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Portland vs Puebla: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
América vs San Diego FC: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Leagues Cup 2026
Deportes
Chicago Fire vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
Cruz Azul vs Philadelphia Union: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Deportes
New York City FC vs Santos: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026
Austin FC
- Portero: Brad Stuver
- Defensas: Brendan Hines-Ike, Mateja Djordjevic y Guilherme Biro
- Mediocampistas: Jon Gallagher, Joseph Rosales, Owen Wolff y Besard Sabovic
- Delanteros: Facundo Torres, Brandon Vázquez y Myrto Uzuni
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez y Pablo Ortiz
- Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora, Frank Boya y Ramiro Arciga
- Delanteros: Diego Abreu y Adonis Preciado
Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?
Austin FC vs Tijuana juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 19:00 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Austin FC vs Tijuana
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Q2 Stadium
- Transmisión: Apple TV