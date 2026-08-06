Austin FC vs Tijuana juegan en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 para los Xolos. Conoce las posibles alineaciones.

Austin FC vs Tijuana: Pronóstico del partido de Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Austin FC vs Tijuana es 2-1 para el equipo de Gilberto Mora en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Austin FC 1-2 Tijuana

Austin FC vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de Leagues Cup 2026

Austin FC vs Tijuana pondrán estas posibles alineaciones en la Leagues Cup 2026:

Austin FC

  • Portero: Brad Stuver
  • Defensas: Brendan Hines-Ike, Mateja Djordjevic y Guilherme Biro
  • Mediocampistas: Jon Gallagher, Joseph Rosales, Owen Wolff y Besard Sabovic
  • Delanteros: Facundo Torres, Brandon Vázquez y Myrto Uzuni
Gilberto Mora lidera a Tijuana como líder del Apertura 2026 tras 2 jornadas
Gilberto Mora lidera a Tijuana en el debut ante Austin FC (Carlos Heredia / Carlos Heredia)

Tijuana

  • Portero: Antonio Rodríguez
  • Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Alejandro Gómez y Pablo Ortiz
  • Mediocampistas: Iván Tona, Gilberto Mora, Frank Boya y Ramiro Arciga
  • Delanteros: Diego Abreu y Adonis Preciado

Austin FC vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Leagues Cup?

Austin FC vs Tijuana juegan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 19:00 horas. Transmite Apple TV.

  • Partido: Austin FC vs Tijuana
  • Fase: Jornada 1
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Q2 Stadium
  • Transmisión: Apple TV