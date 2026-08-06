Chicago Fire vs Necaxa se enfrentan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.

Partido: Chicago Fire vs Necaxa

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toyota Park

Transmisión: Apple TV

Chicago Fire vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Chicago Fire vs Necaxa.

Chicago Fire vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

El partido Chicago Fire vs Necaxa podrá verse a través de Apple TV.

Partido: Chicago Fire vs Necaxa

Fase: Jornada 1

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026

Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toyota Park

Transmisión: Apple TV

¿Cómo llegan Chicago Fire y Necaxa a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?

Chicago Fire ocupa el lugar 4 en la Conferencia Este de la MLS con 29 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras vencer al Charlotte FC.

Necaxa perdió con Toluca en la Jornada 3 de la Liga MX para quedarse en 6 puntos en el Apertura 2026.