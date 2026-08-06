Chicago Fire vs Necaxa se enfrentan en la Leagues Cup 2026 este jueves 6 de agosto a las 18:30 horas. Transmite Apple TV.
- Partido: Chicago Fire vs Necaxa
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toyota Park
- Transmisión: Apple TV
Chicago Fire vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El jueves 6 de agosto de 2026 continúa la Jornada 1 de la Leagues Cup con el Chicago Fire vs Necaxa.
Chicago Fire vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
El partido Chicago Fire vs Necaxa podrá verse a través de Apple TV.
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- Fase: Jornada 1
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 6 de agosto de 2026
- Horario: 18:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Toyota Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo llegan Chicago Fire y Necaxa a la Jornada 1 de la Leagues Cup 2026?
Chicago Fire ocupa el lugar 4 en la Conferencia Este de la MLS con 29 puntos, y llega a la Leagues Cup 2026 tras vencer al Charlotte FC.
Necaxa perdió con Toluca en la Jornada 3 de la Liga MX para quedarse en 6 puntos en el Apertura 2026.