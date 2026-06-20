Josimar José Évora Dias, Vozinha —portero sensación del Mundial 2026 y héroe de Cabo Verde— seguirá cumpliendo sus sueños, pues su mamá ya está en Estados Unidos.

Tras los problemas de visado que le impidieron ver el debut mundialista de su hijo, Ana Cándida Évora llegó el 19 de junio al Aeropuerto Internacional de Miami.

Cabe destacar que tras debutar en el Mundial 2026 consiguiendo el 0 en su marco ante España, Vozinha lamentó su que su mamá no pudiera viajar a Estados Unidos para verlo.

Ana Cándida Évora, madre del portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias “Vozinha” (Eduardo Díaz)

Vozinha podrá seguir cumpliendo sus sueños; su madre ya está en Estados Unidos

Debido a las múltiples atajadas que le hizo a la selección de España durante el partido debut de Cabo Verde en el Mundial 2026, Vozinha fue elegido como el jugador del encuentro.

Sin embargo, el portero no logró contener el llanto al revelar que su madre no pudo acompañarlo a Estados Unidos por problemas económicos para cubrir los costos de la visa.

La historia del arquero de 40 años llegó a oídos del Departamento de Estado de Estados Unidos, pues el organismo se movilizó para que Vozinha pueda seguir cumpliendo sus sueños.

Cape Verde goalkeeper Vozinha's remarkable World Cup story took another emotional turn when his mother arrived in Miami after receiving a US visa, allowing her to watch her son's team face Uruguay pic.twitter.com/f53uQoX4uL — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

Al conocer la situación de la madre del cancerbero, las autoridades agilizaron el trámite y Ana Cándida Évora ya llegó a Estados Unidos para abrazar a su hijo.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 59 años de edad arribó el viernes 19 de junio al Aeropuerto de Miami procedente de un vuelo directo de Praia, ciudad capital de Cabo Verde.

Vozinha enfrentará su segundo partido del Mundial 2026

La historia de Vozinha en el Mundial 2026 seguirá escribiéndose el domingo 21 de junio, cuando la escuadra de Cabo Verde se enfrente a Uruguay en el Estadio Hard Rock de Miami.

El arquero sensación del certamen llega con confianza tras ser elegido Jugador del partido contra España, realizó 7 atajadas decisivas en el empate 0-0 que abrió el Grupo H.

Vozinha tendrá una motivación especial porque su madre por fin llegó a Estados Unidos para apoyarlo de cerca en el encuentro que será decisivo para las aspiraciones de Cabo Verde.