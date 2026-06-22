Sandra Elizabeth Ramírez Alemán es una árbitra asistente mexicana con gafete FIFA, reconocida por su participación en torneos internacionales y su trayectoria en la Liga MX Femenil.

Con experiencia en el Mundial Femenil, el Mundial Sub-20 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha consolidado como una de las representantes más destacadas del arbitraje femenil mexicano.

En 2026 fue confirmada como árbitra asistente de reserva en la Copa del Mundo, junto a Katia Itzel García, reafirmando su presencia en la élite del futbol mundial.

¿Quién es Sandra Ramírez Alemán?

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán es una árbitra asistente mexicana con gafete FIFA, reconocida por su participación en torneos organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación.

Su carrera se ha desarrollado dentro del arbitraje profesional en México, con actividad en la Liga MX Femenil y designaciones en competencias internacionales.

Entre sus principales logros destacan su certificación como árbitra asistente FIFA y su participación en torneos de alto nivel como el Mundial Femenil, el Mundial Sub-20 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, árbitra mexicana FIFA. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Sandra Ramírez Alemán?

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán nació el 8 de enero de 1989 en Guadalajara, Jalisco, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Sandra Ramírez Alemán tiene pareja?

No existe información pública verificable sobre la vida sentimental de Sandra Ramírez Alemán. La árbitra mantiene un perfil profesional enfocado exclusivamente en su carrera dentro del arbitraje.

¿Qué signo zodiacal es Sandra Ramírez Alemán?

Sandra Ramírez es del signo Capricornio, correspondiente al elemento Tierra.

Las personas Capricornio suelen destacarse por ser disciplinadas, responsables, constantes y enfocadas en sus objetivos.

¿Sandra Ramírez Alemán tiene hijos?

No hay información pública disponible que indique que Sandra Ramírez Alemán tenga hijos. Su vida personal no ha sido difundida en medios deportivos o entrevistas oficiales.

¿Qué estudió Sandra Ramírez Alemán?

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán es licenciada en Cirujano Dentista por la Universidad de Guadalajara (UDG).

¿En qué ha trabajado Sandra Ramírez Alemán?

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán es reconocida por su trayectoria como árbitra asistente internacional FIFA, consolidándose como una de las representantes mexicanas más importantes en el arbitraje femenil a nivel mundial.