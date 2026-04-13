La árbitra mexicana Katia Itzel García reapareció en redes sociales tras la polémica por su desempeño en el partido Pumas vs Mazatlán, donde fue señalada y presuntamente víctima de comentarios machistas del técnico Sergio Bueno.

Con una publicación acompañada de fotografías, García respondió a sus detractores con un mensaje directo y citando a Umberto Eco, además de compartir muestras de apoyo de sus seguidores.

“Y hablan sin conocerte. Así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida. Que a mí me va bien, por suerte”. Katia Itzel García, árbitra mexicana

La silbante continúa su preparación rumbo al Mundial 2026, mientras la FMF descartó investigar a Sergio Bueno.

Katia Itzel García responde tras polémica en Pumas vs Mazatlán (Captura de pantalla)

Katia Itzel García responde a sus detractores

A través de sus redes, Katia Itzel García lanzó una frase directa hacia sus detractores y citó al escritor Umberto Eco para reforzar su postura frente a las críticas en internet.

Además, también compartió algunos mensajes de apoyo de sus seguidores tras la avalancha de comentarios negativos que recibió tras su desempeño en el Pumas vs Mazatlán.

Con esto, la silbante mexicana sigue su preparación de cara al Mundial 2026, al que asistirá representando al arbitraje mexicano.

Katia Itzel García responde a sus detractores (Captura de pantalla)

Sergio Bueno no sería investigado por la FMF

En medio de la controversia, también surgieron versiones sobre presuntos comentarios machistas por parte de Sergio Bueno hacia Katia Itzel García durante el partido Pumas vs Mazatlán.

Sin embargo, pese a la polémica, la Federación Mexicana de Fútbol no contempla abrir una investigación contra Sergio Bueno por estos señalamientos.

Aunque el DT de Mazatlán no podrá estar en el banquillo el próximo partido, pues fue expulsado por la silbante mexicana.